Международный аэропорт Алматы хотели оштрафовать на 122 млн тенге

Закон и Порядок
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Дана Аменова
корреспондент

Незаконные требования касались услуг водоснабжения и водоотведения 

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Прокуроры отменили необоснованно начисленный штраф инвестору на сумму более 122 млн тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на городскую прокуратуру 

В рамках поручения Главы государства прокуратурой г.Алматы на постоянной основе ведется сопровождение значимых инвестиционных проектов. 

Одним из них является проект ТОО «TAV Казахстан» (АО Международный аэропорт Алматы) по строительству нового международного терминала и реконструкции аэропорта.  

«Общий объем инвестиций составляет порядка 85 млрд тенге, реализация проекта позволила создать более 500 рабочих мест. Однако ГКП на ПХВ «Алматы Су» Управления энергетики и водоснабжения г. Алматы по результатам проверки необоснованно выставил штраф и дополнительные начисления по услугам водоснабжения и водоотведения на 122 млн тенге (субъект естественной монополии требовал исполнения обязательств по договору, не имеющего юридической силы). Незаконные действия ГКП на ПХВ «Алматы Су» пресечены прокуратурой Турксибского района путем внесения акта надзора», – уточнили в надзорном органе.

Там же добавили, что штраф и дополнительные начисления инвестора отменены.  

#Алматы #прокуратура #аэропорт #штраф

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