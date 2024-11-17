Международный фестиваль песен Шамши Калдаякова состоялся в Астане

Культура
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В программе прозвучали произведения, которые стали символом казахстанской музыкальной культуры, передает Kazpravda.kz

Фото: Минкультинформ

В Астане состоялся Международный фестиваль песен Шамши Калдаякова «Менің Қазақстаным», посвященный популяризации творчества великого композитора.

Фестиваль, организованный Государственной академической концертной организацией «Қазақконцерт» при поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан, стал значимым культурным событием.

На сцене фестиваля блистали выдающиеся отечественные и зарубежные исполнители, солисты театров Узбекистана, Украины и Казахстана, среди которых Заслуженные артисты Азербайджана и Кыргызстана.

В программе прозвучали произведения Шамши Калдаякова, которые стали символом казахстанской музыкальной культуры.

#культура #Шамши Калдаяков #фестиваль

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