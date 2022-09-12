Инвесторов из каких стран заинтересовал Казахстан

Инвесторы каких стран проявляют наибольший интерес к Казахстану, рассказал официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров на брифинге, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Крупными инвесторами являются, естественно, западные страны, страны Европы, и в последнее время интерес проявляется у арабских стран, а также у стран СНГ. Работаем практически со всеми. География очень широкая", – отметил Смадияров.

Напомним, в июне Касым-Жомарт Токаев провел 34-е пленарное заседание Совета иностранных инвесторов. В мероприятии приняли участие главы крупных транснациональных компаний, руководители государственных органов и представители международных организаций.

Обращаясь к участникам, Глава государства отметил, что заседание проходит на фоне напряженной международной обстановки.

"Разрыв глобальных логистических цепочек, торговые войны, беспрецедентное инфляционное давление – все это объективная реальность наших дней. В таких условиях государству и бизнесу требуется оперативно адаптироваться под новые правила игры. Только так мы сможем сохранить конкурентоспособность", – заявил Президент.

Касым-Жомарт Токаев объявил о готовности создать все институциональные условия для налаживания прямого взаимодействия с иностранными компаниями, в том числе путем их релокации в Казахстан или открытия совместных производств.