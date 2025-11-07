меню

МИД заявил о присоединении к Авраамским соглашениям

Данное важное решение принято исключительно в интересах Казахстана

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министерство иностранных дел Республики Казахстан заявляет о присоединении страны к Авраамским соглашениям, сообщает   Kazpravda.kz

"Данное важное решение принято исключительно в интересах Казахстана и полностью соответствует характеру сбалансированной, конструктивной, миролюбивой внешней политики республики. Присоединение к Авраамским соглашениям, будет способствовать укреплению сотрудничества нашей страны со всеми заинтересованными государствами и, следовательно, полностью соответствует стратегическим целям Казахстана", - говорится в сообщении МИДа.

Казахстан и далее будет последовательно выступать за справедливое, всеобъемлющее и устойчивое урегулирование ближневосточного конфликта на основе норм международного права, соответствующих резолюций ООН и принципа «два государства для двух народов», добавили в ведомстве.

