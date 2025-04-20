Милад Карими стал двукратным победителем этапа Кубка мира

Спорт
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В активе команды Казахстана четыре награды, передает Kazpravda.kz

Фото: НОК Казахстана

Казахстанкий гимнаст Милад Карими завоевал вторую золотую медаль на этапе Кубка мира в Дохе (Катар).

Накануне он победил в финале упражнений на перекладине.

Карими в решающем выступлении получил от судей 14,500 балла. Чиа Хун Тан (Тайбэй) занял второе место - 14,400. Замкнул тройку лучших Ци Тан (Китай) - 14,000.

Таким образом, Милад завершил ЭКМ с двумя золотыми наградами. Ранее он победил в финале вольных упражнений.

Отметим, что в активе команды Казахстана четыре награды. В первый день финалов Нариман Курбанов стал третьим в упражнениях на коне, а Алтынхан Темирбек показал второй результат в вольных упражнениях.

#Кубок мира #Милад Карими #спортивная гимнастика

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