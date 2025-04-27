Фото: НОК Казахстана

В финальном выступлении Карими набрал 14,133. Второе место занял Эдди Пенев из Болгарии - 13,966. Замкнул тройку лучших Назар Чепурный (Украина) - 13,866.

Стоит отметить, что данный ЭКМ является заключительным.

Карими в итоге в вольных упражнениях занял первое место в общем зачете Кубка мира.

Завтра, 28 апреля, он выступит в финале упражнений на перекладине.

Сегодня, 27 апреля, за медали в упражнениях на коне также поборются Нариман Курбанов и Зейнолла Идрисов.