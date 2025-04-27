Милад Карими стал победителем этапа Кубка мира
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Спортсмен подержал победу в вольных упражнениях, передает Kazpravda.kz
В финальном выступлении Карими набрал 14,133. Второе место занял Эдди Пенев из Болгарии - 13,966. Замкнул тройку лучших Назар Чепурный (Украина) - 13,866.
Стоит отметить, что данный ЭКМ является заключительным.
Карими в итоге в вольных упражнениях занял первое место в общем зачете Кубка мира.
Завтра, 28 апреля, он выступит в финале упражнений на перекладине.
Сегодня, 27 апреля, за медали в упражнениях на коне также поборются Нариман Курбанов и Зейнолла Идрисов.