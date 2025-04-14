Милад Карими выиграл этап Кубка мира по спортивной гимнастике

Спорт
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Это его вторая награда на этом ЭКМ

Фото: пресс-служба НОК РК

Представитель команды Казахстана Казахстана по спортивной гимнастике Милад Карими стал победителем этапа Кубка мира в Осиеке (Хорватия), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Ему не было равных в финале упражнений на перекладине, отмтили в НОК.

За свое выступление Карими получил от судей 14,666 балла. Таким образом, Милад завоевал вторую награду на этом ЭКМ. Ранее он показал третий результат в вольных упражнениях.

Вторым в финале стал Александр Мякинин (Израиль) - 14,433. Чени Се (Китай) занял третье место с результатом 14,300.

Отметим, что в Осиеке Казахстан завоевал три награды. Помимо Карими на пьедестал попал Нариман Курбанов, завоевав бронзу в упражнениях на коне.

 

#победитель #Кубок мира #Милад Карими #спортивная гимнастика

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