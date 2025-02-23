Милад Карими выиграл этап Кубка мира по спортивной гимнастике

Казахстанец стал лучшим в вольных упражнениях, передает Kazpravda.kz

Фото: Olympic.kz

Представитель команды Казахстана по спортивной гимнастике Милад Карими стал обладателем золотой медали этапа Кубка мира в Котбусе (Германия).

Казахстанец стал лучшим в вольных упражнениях. В финале Карими набрал 14,133 балла. Этот результат позволил ему занять итоговое первое место.

Следом финишировал японец Кацуки Минами - 13,666 балла. Замкнул тройку лучших Никколо Вануччи (Италия) - 13,533.