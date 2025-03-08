Милад Карими завоевал «серебро» этапа Кубка мира в вольных упражнениях
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Казахстанец также выступит в финале в состязаниях на перекладине, передает Kazpravda.kz
Представитель команды Казахстана по спортивной гимнастике Милад Карими стал обладателем серебряной медали этапа Кубка мира в Баку.
Казахстанский спортсмен показал второй результат в вольных упражнениях.
В финале Карими набрал 14,300 балла. Этот результат принес ему «серебро».
Победу одержал Егор Шарамков (Беларусь) - 14,600. Замкнул тройку лучших украинец Назар Чепурный - 13, 633.
Добавим, что Карими также выступит в финале упражнений на перекладине.