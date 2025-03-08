Милад Карими завоевал «серебро» этапа Кубка мира в вольных упражнениях

Спорт
18

Казахстанец также выступит в финале в состязаниях на перекладине, передает Kazpravda.kz

Фото: НОК Казахстана

Представитель команды Казахстана по спортивной гимнастике Милад Карими стал обладателем серебряной медали этапа Кубка мира в Баку.

Казахстанский спортсмен показал второй результат в вольных упражнениях.

В финале Карими набрал 14,300 балла. Этот результат принес ему «серебро».

Победу одержал Егор Шарамков (Беларусь) - 14,600. Замкнул тройку лучших украинец Назар Чепурный - 13, 633.

Добавим, что Карими также выступит в финале упражнений на перекладине.

#Кубок мира #Милад Карими #спортивная гимнастика

Популярное

Все
Для наших мам!
Гендерный аспект: инвестиции в будущее
Алтайские мотивы казахской анимации
Дарящие свет и гармонию
Столичная предпринимательница вдохновляет женщин заниматься бизнесом
«Береке» означает «благодать»
Что в имени тебе моем...
Одеждой идентичность подчеркнув
«Сақшы арулар»: мужество и грация
В их руках – жизни людей
Отработка на учениях – сноровка при наводнениях
Спасибо, что вы есть!
«Как чуден милой лик...»
Наравне с мужчинами
Запах женщины
Указ Президента Республики Казахстан О награждении медалью «Ерлігі үшін» Абдраима М. С.
Вдохновленные Абаем
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения в форме обмена письмами к Меморандуму о взаимопонимании между Правительством Республики Казахстан, предоставляющим ресурсы силам Организации Объединенных Наций по наблюдению за разъединением (UNDOF), и Организацией Объединенных Наций от 14 февраля 2024 года
Закон Республики Казахстан О ратификации Меморандума о взаимопонимании между Правительством Республики Казахстан, предоставляющим ресурсы силам Организации Объединенных Наций по наблюдению за разъединением (UNDOF), и Организацией Объединенных Наций
Дарите женщинам цветы!
Актау будет расширяться вдоль побережья Каспия
Овечкин вплотную приблизился к «вечному» рекорду Гретцки
В МСХ – новое назначение
Цех с суррогатным алкоголем выявили в Костанайской области
Переговоры США и Украины провалились
Госсекретарь США потребовал извинений от Зеленского
Спешите делать добрые дела!
В Бурабае расцвели тюльпаны
Эдуард Ким завоевал «серебро» на этапе Кубка мира по артистическому плаванию
Skype объявил, что прекращает работу в мае
Завершился обучающий курс четвертого потока Школы аналитики при Сенате
Укреплять веру в добро
Глава государства поздравил соотечественников с Днем благодарности
Избитый хулиганами мальчик из Семея отныне сможет постоять за себя
BI Group и BAZIS занизили налогооблагаемые доходы на 16,5 млрд тенге
Состоялось открытие юбилейного года Ассамблеи народа Казахстана
День гражданской обороны: выставка техники прошла в Усть-Каменогорске
Токаев поздравил казахстанцев с началом священного месяца Рамазан
Протянуть руку помощи
В молитвах о благоденствии
Возврат к историческому времени
Астана переходит в «умный» режим
Печальное событие произошло в семье Баян Алагузовой
Сколько пенсионеров в Казахстане и какую пенсию они получают
Сбежавшего от полиции водителя привлекли к ответственности по 8 статьям в Таразе
Бизнес в Семее сетует на бесконтрольное повышение тарифов
Северный Казахстан демонстрирует успехи в АПК
Уникальный ясли-сад с соляной шахтой открылся в городе Сатпаеве
В Атырау запланирована реконструкция центрального моста
Правила организации и проведения техосмотра изменили в Казахстане
Сносить нельзя оставить
Кызылординский «Кайсар» будет играть без легионеров
Пешком и без денег путешествует Аскар Серикпаев
Аким области Абай призвал бизнесменов вкладывать инвестиции в Семей
На грани закрытия оказались частные детсады Петропавловска
Мария Мудряк выступит с концертом в Павлодаре
Новая услуга появилась в мобильном приложении eGov Mobile
Косшы станет городом школ, садов и дворцов
Какие лекарства станут выдавать бесплатно в Казахстане
Казахстанцам упростили выдачу кредитов на отечественные авто

Читайте также

Абиба Абужакынова завоевала мировое Гран-при по дзюдо
Казахстанские спортсменки уверенно выступают в сезоне-2025
Жанбота Алдабергенова объявила о завершении спортивной карь…
Увидим ли дебют Дастана?

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]