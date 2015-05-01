Миллиардеру Рокфеллеру в шестой раз пересадили сердце

99-летний миллиардер Дэвид Рокфеллер купил себе еще несколько лет жизни. Намереваясь прожить минимум до ста лет, банкир оплатил шестую в своей жизни пересадку сердца, передает Kazpravda.kz со ссылкой на World News Daily Report.

Операция по пересадке сердца проходила шесть часов. Врачи, проводившие замену главного органа, сообщили, что все прошло хорошо, без осложнений.

Первую операцию по пересадке сердца миллиардер перенес в 1976 году, тогда ему было 60 лет. По данным СМИ, Рокфеллер пострадал в автомобильной аварии.

В 1988 и 2004 годах Рокфеллер пережил трансплантацию почек. Дэвид Рокфеллер не устает повторять, что любит жить и не собирается умирать еще лет сто.

Через 36 часов после операции он провел пресс-конференцию. На вопрос о секрете долголетия миллиардер пояснил: "Люди часто задают мне этот вопрос, и я всегда отвечаю одно и тоже: любовь к жизни. Жить простой жизнью, играть с детьми, наслаждаться вещами, которые у вас есть, проводить время с хорошими, верными друзьями".

"Я заработал много денег в своей жизни, но большую их часть я отдал. Нет смысла получать, если ты не можешь поделиться ими", – добавил известный филантроп.

Дэвид Рокфеллер родился 12 июня 1915 года в Нью-Йорке. Известен миру как миллиардер, банкир, госдеятель, глава Дома Рокфеллеров. Кроме того, он считается идеологом глобализации и неоконсерватизма. Огромную часть доходов миллиардер направлял на благотворительность. Женат, имеет 6 детей и огромное количество внуков.

