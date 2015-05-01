99-летний миллиардер Дэвид Рокфеллер купил себе еще несколько лет жизни. Намереваясь прожить минимум до ста лет, банкир оплатил шестую в своей жизни пересадку сердца, передает Kazpravda.kz со ссылкой на World News Daily Report
.
Операция по пересадке сердца проходила шесть часов. Врачи, проводившие замену главного органа, сообщили, что все прошло хорошо, без осложнений.
Первую операцию по пересадке сердца миллиардер перенес в 1976 году, тогда ему было 60 лет. По данным СМИ, Рокфеллер пострадал в автомобильной аварии.
В 1988 и 2004 годах Рокфеллер пережил трансплантацию почек. Дэвид Рокфеллер не устает повторять, что любит жить и не собирается умирать еще лет сто.
Через 36 часов после операции он провел пресс-конференцию. На вопрос о секрете долголетия миллиардер пояснил: "Люди часто задают мне этот вопрос, и я всегда отвечаю одно и тоже: любовь к жизни. Жить простой жизнью, играть с детьми, наслаждаться вещами, которые у вас есть, проводить время с хорошими, верными друзьями".
"Я заработал много денег в своей жизни, но большую их часть я отдал. Нет смысла получать, если ты не можешь поделиться ими", – добавил известный филантроп.
Дэвид Рокфеллер родился 12 июня 1915 года в Нью-Йорке. Известен миру как миллиардер, банкир, госдеятель, глава Дома Рокфеллеров. Кроме того, он считается идеологом глобализации и неоконсерватизма. Огромную часть доходов миллиардер направлял на благотворительность. Женат, имеет 6 детей и огромное количество внуков.