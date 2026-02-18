Миллиарды на азарте: сеть онлайн-казино раскрыли в Мангистау

Закон и Порядок
130
Дана Аменова
специальный корреспондент

Игроков привлекали через мессенджеры Telegram и WhatsApp

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Департамент АФМ по Мангистауской области проводит расследование в отношении Рантика Бахтияр Оглы, подозреваемого в организации незаконного игорного бизнеса в виде онлайн-казино, сообщает Kazpravda.kz 

По информации АФМ, для работы платформы использован сервис bingo37.pro, предоставляющий доступ к более чем тысяче видам азартных игр, включая популярные Crazy Monkey, Keno, Euro Game и другие.

Игроков привлекали через мессенджеры Telegram и WhatsApp, где распространялась реклама, фото- и видеоматериалы, а также предложения об участии в акциях и бонусных программах, формирующие у пользователей представление о возможности лёгкого и быстрого выигрыша. После перечисления денег игрокам предоставлялись логины и пароли для доступа к игровой платформе. Для приёма денег от игроков и сокрытия финансовых потоков подозреваемый привлёк дроперов – граждан Грузии и Таджикистана.

Они целенаправленно прибывали на территорию РК для регистрации банковских счетов и абонентских номеров, которыми впоследствии фактически не распоряжались, передав доступ организатору. В результате через зарегистрированные дроперами счета поступило более 3,1 млрд тенге.

Кроме того, инициирована досудебная конфискация двух автомашин, оформленных им с целью сокрытия на третьих лиц: Porsche Cayenne и Lexus GX 460.

«По постановлению суда автомашины конфискованы в доход государства. Расследование продолжается», – добавили в АФМ.

Напомним, координаторов онлайн-казино PIN-UP и PINCO объявили в розыск. Иностранцы подозреваются в организации незаконного игорного бизнеса на территории Казахстана.

 

 

#онлайн-казино #сеть

