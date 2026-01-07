Миллионные штрафы рыбакам-браконьерам
Сакен Омаров
Борьба с браконьерством на Каспийском море остается одной из самых актуальных экологических и экономических задач для правоохранительных органов. Угрозы по-прежнему связаны с незаконным выловом осетровых и применением запрещенных орудий лова, наносящих серьезный ущерб рыбным запасам. В 2025 году Жайык-Каспийская межобластная бассейновая инспекция рыбного хозяйства при участии природоохранной прокуратуры выявила в Атырауской области 2 205 нарушений. По 129 фактам материалы направлены в административный суд, еще по 10 переданы в следственные органы.