Миллионные штрафы рыбакам-браконьерам

Сакен Омаров

Борьба с браконьерством на Каспийском море остается одной из самых актуальных экологических и экономических задач для правоохранительных органов. Угрозы по-прежнему связаны с незаконным выловом осетровых и применением запрещенных орудий лова, наносящих серьезный ущерб рыбным запасам. В 2025 году Жайык-Каспийская межобластная бассейновая инспекция рыбного хозяйства при участии природоохранной прокуратуры выявила в Атырауской области 2 205 нарушений. По 129 фактам материалы направлены в административный суд, еще по 10 переданы в следственные органы.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отметил официальный представитель Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства Олег Тушканов, в ходе совместных рейдов с полицией и пограничной службой выявлено 146 нарушений рыбоохранного законодательства. Из незаконного оборота изъято почти 7,8 тонны рыбы, в том числе около 200 кг осетровых пород. Конфисковано свыше 3 тыс. браконьерских орудий лова и 146 плавательных и транспортных средств. Общая сумма штрафов превысила 32 млн тенге.

Параллельно велась масштабная работа по ихтиологическому мониторингу и регулированию рыболовства. Особое внимание было уделено спасению молоди рыбы в водоемах, пострадавших от весеннего паводка в 2024 году. В результате проведенных мероприятий удалось спасти более 62 млн мальков частиковых видов.

#браконьерство #Каспийское море #закон и порядок #рыболовство

