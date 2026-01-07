Как отметил официальный представитель Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства Олег Тушканов, в ходе совместных рейдов с полицией и пограничной службой выявлено 146 нарушений рыбоохранного законодательства. Из незаконного оборота изъято почти 7,8 тонны рыбы, в том числе около 200 кг осетровых пород. Конфисковано свыше 3 тыс. браконьерских орудий лова и 146 плавательных и транспортных средств. Общая сумма штрафов превысила 32 млн тенге.

Параллельно велась масштабная работа по ихтиологическому мониторингу и регулированию рыболовства. Особое внимание было уделено спасению молоди рыбы в водоемах, пострадавших от весеннего паводка в 2024 году. В результате проведенных мероприятий удалось спасти более 62 млн мальков частиковых видов.