Общество
Министр обороны проверил подразделения РгК "Восток"

Руководитель оборонного ведомства генерал-лейтенант Руслан Жаксылыков совершил рабочую поездку в Семейский, Аягозский и Ушаральский гарнизоны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Министр проверил выполнение на местах поручений Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Касым-Жомарта Токаева по кардинальному повышению боеспособности армии.

Командующий войсками регионального командования «Восток» генерал-майор Куанышбек Уштаев доложил о задействовании в стратегическом учении «Батыл Тойтарыс – 2022» подчиненных соединений и воинских частей, которые были переброшены в другие регионы страны для выполнения учебно-боевых задач.

В контексте идеи «Новый Казахстан» Вооруженные силы сегодня также следуют по пути обновления и модернизации.

Министр обороны ознакомился с ходом контрольной проверки войск, проводимой на полигонах и учебных полях регионального командования.

В воинских частях Сил воздушной обороны командиры доложили о порядке несения боевого дежурства авиацией и средствами противовоздушной обороны.

Особое внимание было уделено выполнению мероприятий национального проекта «Безопасная страна» и реализации поручений Главы государства по обеспечению безопасного хранения боеприпасов. Комиссия оборонного ведомства проверила состояние инфраструктуры воинских частей, противодиверсионной и противопожарной безопасности военных объектов и складов.

Кроме того, в свете поручений Президента страны по перезагрузке оборонно-промышленного комплекса в городе Семей генерал-лейтенант Руслан Жаксылыков посетил предприятия АО «Казахстан инжиниринг» Министерства индустрии и инфраструктурного развития.

Директоры акционерных обществ «Семипалатинский машиностроительный завод» и «Семей инжиниринг» ознакомили с проведением работ по капитальному ремонту и модернизации военной техники для Вооруженных сил. С руководством предприятий отечественного оборонно-промышленного комплекса были обсуждены перспективные направления дальнейшего сотрудничества.

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