Минкесер – целебный оазис Северного Казахстана

Минкесер окружено живопис­ными степными пейзажами и с каж­дым годом привлекает к себе все больше туристов благодаря своим целебным свойствам, доступности и уютной атмосфере. Только минувшим летом его посетили более 10 тыс. человек.

Минеральные грязи озера Минкесер известны своей способностью облегчать состояние при остеохондрозе, псориазе, экземах и гинекологических заболеваниях. Вода и грязи, насыщенные минералами, обладают мощным противовоспалительным и регенерирующим эффектом, улучшают кровообращение, снимают мышечное напряжение и укрепляют организм.

Ученые утверждают, что по своим лечебным свойствам грязи Минкесера не уступают мировым курортам. Туристы отмечают, что после процедур кожа становится мягче, а общее самочувствие улучшается.

На брифинге в региональной службе коммуникаций аким Мамлютского района Елена Степаненко рассказала, что благоустройство территории вокруг озера стало одним из приоритетов в деятельности местной администрации. За последние годы здесь было сделано многое, в том числе оборудованы душевые кабины и раздевалки, созданы зоны отдыха, где можно провести время на свежем воздухе. Установлена мобильная баня, она пользуется большой популярнос­тью у отдыхающих. Обеспечен подвоз воды, подведено электричество, что делает комфортным отдых гостей.

Все эти меры позволили пре­вратить Минкесер в настоящий курортный уголок. Елена Степаненко подчеркнула, что администрация продолжает работать над развитием инфраструктуры, чтобы сделать пребывание туристов еще приятнее.

Многие сравнивают Минкесер с Мертвым морем. И хотя израильский курорт обладает широкой известностью, у Минкесера есть свои преимущества. Например, удобство купания. Вода в озере имеет умеренную соленость, комфортную для плавания, тогда как в Мертвом море соленость настолько высока, что купаться затруднительно.

Еще один плюс – экологичность. Минкесер предлагает ощутить гармонию с природой – здесь нет перенаселенности и шума, присущих популярным курортам.

Гости Минкесера называют это место уголком спокойствия и здоровья. «Потрясающая природа, тишина и ощущение, что ты восстанавливаешь силы каждой клеточкой тела», – делится впечатления­ми в соцсетях Жанна из Астаны.

Многие отмечают, что после процедур на Минкесере их самочувствие заметно улучшилось, а энергия буквально переполняет.

Минкесер – это не только место для лечения, но и для душевного отдыха. Здесь степь наполняет воздух ароматами трав, а заботливое внимание местных жителей делает каждую поездку особенной.

Озеро Минкесер – это гордость Казахстана и яркий пример того, как природное богатство может стать основой для медицинского туризма. Вложения в развитие инфраструктуры, поддержка экологичности и популяризация озера делают его все более привлекательным как для казахстанцев, так и для гостей из соседних стран.