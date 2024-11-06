Минсельхоз опроверг информацию о снижении экспортных поставок зерновых

Экспорт нового урожая вырос на 48% по итогам сентября-октября текущего года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс- службу МСХ

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На сегодня валовый сбор зерновых культур составил 26,6 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 56% выше, чем в 2023 году. Средняя урожайность - 16 ц/га. Зерно нового урожая начало торговаться на экспорт: за сентябрь-октябрь текущего года по данным АО «НК «КТЖ» экспортировано 1,8 млн тонн, что на 48% больше, чем за аналогичный период прошлого года (1,2 млн тонн).

Так, экспорт в Узбекистан составил 738 тыс. тонн, что на 49% больше, чем за аналогичный период 2023 года; на Таджикистан отгрузили 298 тыс. тонн или на 48% больше прошлого года. Положительная динамика наблюдается и по другим направлениям, включая Китай, Афганистан, Иран, Кыргызстан и другие направления.

«Учитывая, что страны-импортеры имеют собственные запасы зерна, существенное увеличение объемов экспорта зерна прогнозируется в первом полугодии 2025 года. Работа по диверсификации экспортных маршрутов и расширению рынков сбыта продолжается. Обращаем ваше внимание на то, что в социальных сетях распространяется искаженная информация о снижении экспортных поставок зерновых, что сеет панику и ведет к демпингу цен на рынке», – прокомментировали в Минсельхозе.

Также в ведомстве добавили, что урожай 2024 года на 45% выше по валу, а также по качеству, что создает задел для реализации на экспорт. МСХ РК через Продкорпорацию поддерживает сельхозпроизводителей, предоставляя им форвардные контракты и товарные кредиты. В текущем году заключили договоров на сумму более 40 млрд тенге на закуп порядка 594 тыс. тонн зерна.

Кроме того, Продкорпорацией прорабатывается вопрос осуществления прямого закупа зерна нового урожая с установлением приоритетности закупа у мелких хозяйств.