В связи с возникшим недопониманием в ряде СМИ касательно ценообразования на говядину министерство сельского хозяйства поясняет, что цена 3 400–3 500 тенге за килограмм является средней оптовой ценой на говядину у производителей, передает Kazpravda.kz

Фото: Минсельхоз РК

В торговых точках столицы мясо реализуется с учётом расходов за доставку, хранение и других объективных факторов.

В результате в Астане розничная цена достигает 3 700–4 300 тенге за килограмм. При этом грудино-лопаточная часть, входящая в перечень социально значимых продуктов и на категорию которых торговая надбавка не превышает 15%, продаётся по цене 3 100–3 400 тенге за килограмм.

В регионах средняя розничная цена за килограмм мяса составляет 3500-4300 тг.

Цена на премиальные отрубы (вырезка, толстый и тонкий край, часть костреца) и другие сегменты туши, такие как оковалок, пашина и другие, не регулируется государством и является рыночной.