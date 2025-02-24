Минторговли вывело на чистую воду коуча по тендерам в Талдыкоргане

Мошенничество
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Венера Баталова
корреспондент

Как выяснилось, предприниматель не заключал договоров, не выдавал чеки и прекращал курсы после 3–4 занятий

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Талдыкоргане суд вынес решение в пользу пострадавших, которые оплатили курсы по госзакупкам, но так и не получили обещанного обучения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерство торговли и интеграции РК

Жительница обратилась в ДТЗПП по области Жетісу с жалобой на коуча. После проверки выяснилось, что предприниматель не заключал договоров, не выдавал чеки и прекращал курсы после 3–4 занятий, нарушая закон. Некоторые слушатели брали кредиты, надеясь быстро их вернуть.

Число пострадавших выросло до 18 человек, ущерб составил 6 593 000 тенге. В ходе суда коуч частично вернул деньги, но суд обязал его выплатить всю сумму.

ДТЗПП напоминает: проверяйте тренеров, заключайте договоры и требуйте чеки. В случае нарушений обращайтесь в уполномоченные органы.

Контакты Департамента торговли и защиты прав потребителей по области Жетісу: горячая линия: 8 (7282) 415-610, адрес: Талдыкорган, ул. Кабанбай батыр, 78.

#мошенники #тендер #афера

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