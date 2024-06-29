Минтранспорта принес извинения в связи с задержками авиарейсов

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Задержки рейсов в аэропорту Астаны с 28 июня связаны с временным закрытием воздушного пространства по причине проведения тренировочных полетов самолетов министерства обороны в рамках подготовки к саммиту Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который запланирован на 3-4 июля.

«Тренировочные полеты будут выполняться до 30 июня в период с 09-25 до 10-20ч. В связи с вышеизложенным приносим свои извинения и просим с пониманием отнестись к данным временным ограничениям. Также пассажирам рекомендуется проверять время выполнения своих рейсов в этот период времени у авиакомпаний», - говорится в сообщении Минтранспорта РК.

Ранее авиакомпаниями и министерством обороны РК была проведена работа по заблаговременному оповещению пассажиров через СМИ, а также путем направления СМС-уведомлений и электронных писем.