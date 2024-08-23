Минздрав инициирует введение уголовной ответственности за нападения на медиков

Министерство здравоохранения в связи с неоднократными случаями нападения на медицинских работников при выполнении профессиональных обязанностей предлагает ввести уголовную ответственность за насилие и воспрепятствование деятельности медработников, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как сообщает Минздрав, с 2019 года зарегистрировано 161 нападение на медиков. Так, в мае текущего года в Алматы фельдшер скорой помощи подверглась физическому насилию и была удержана в квартире вызвавшими её людьми. В Караганде водитель скорой помощи был жестоко избит при исполнении служебных обязанностей. В Темиртау был избит и ограблен также водитель скорой помощи.

В настоящее время защита от физического насилия обеспечивается в рамках действующего законодательства (Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях).

«В целях усиления защиты, министерство инициировало введение уголовной ответственности за преступные действия против медицинских работников и за воспрепятствование их профессиональной деятельности. Для этого 12 апреля 2024 года был утвержден Комплексный план по обеспечению безопасности работников в области здравоохранения», - говорится в сообщении.

Совместно с Генеральной прокуратурой разрабатываются изменения в Уголовный кодекс, которые предусматривают уголовную ответственность за насильственные действия в отношении медицинских работников. Предлагается добавить в Уголовный кодекс новые статьи, такие как «Воспрепятствование законной деятельности медицинского работника» и «Применение насилия в отношении медицинского работника».

Эти шаги направлены на защиту медицинских работников и создание безопасной рабочей среды, подчеркнули в Минздраве.