Мишкопад – в подарок

Спорт
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Аскар Бейсенбаев

Столичный «Барыс» преподнес большой новогодний подарок казахстанцам, завершив программу матчей 2023 года тремя уверенными победами.

фото ХК «Барыс»

Сегодня главная хоккейная команда Казахстана 2024 год открывает выездным поединком в Ярославле против лидера Западной конференции и одной из лучших на сегодня команд во всей Континентальной хоккейной лиге – «Локомотива». О том, как сложился матч, мы расскажем в следующем номере. А пока остановимся на двух последних предновогодних поединках, которые наша дружина провела в Астане, сразившись с двумя лидерами Восточной конференции.

После памятной победы «барсов» дома в овертайме над хоккейным клубом «Сочи» со счетом 3:2 к нам в гости пожаловал грозный омский «Авангард». Флагмана российского хоккея в Астане поджидало сразу нес­колько сюрпризов.
Во-первых, хок­кеисты «Барыса» вышли на новогодние пое­динки в специальной, очень красочной форме,
а во-вторых, у игроков казахстанской коман­ды был просто фантастичес­кий наст­рой на игру.

Первую шайбу у нас провел на 11-й минуте российский легионер Даниил Альпаков. Но больше всего омские «ястребы» были ошарашены в третьем периоде, когда к ним в ворота залетели подряд целых четыре шайбы! Вначале голом отметился игрок сборной Казахстана Кирилл Савицкий, далее отличился канадский форвард Энтони Камара, потом шайбу забросил казах­станец Алихан Омирбеков, а разгром завершил чешский защитник Давид Скленичка. Видимо, решив, что с гостями слишком жестко перед праздником поступать не стоит, «барсы» при счете 5:0 в свою пользу все-таки «позволили» забросить символический гол за три минуты до финальной сирены 18-летнему игроку омичей Михаилу Гуляеву. Итоговый счет – 5:1 в нашу пользу.

Ну а за день до наступления 2024 года «Барыс» принимал на своей арене челябинский «Трактор». К уральцам казахстанцы тоже поначалу проявили немилость, забросив подряд четыре шайбы. Вначале отличился игрок сборной Казахстана Андрей Шестаков, затем шайбы забросили наши легионеры – чехи Давид Скленичка и Рудольф Червены, а также канадец Энтони Камара. Лишь после этого гол престижа в наши ворота провел россиянин Никита Сошников. А точку в матче поставил Андрей Шестаков, который, оформив дубль, установил окончательный счет 5:1.

Впервые в сезоне «Барыс» выиграл три матча подряд, вызвав настоящее ликование в стане своих фанатов. Кстати, все болельщики теперь мечтают, чтобы игроки и в дальнейших матчах выходили в этой красивой, новогодней, а главное – очень фартовой форме почти в цветах флага нашей страны.

Отметим и еще одно событие. Последний поединок в 2023 году завершился уже ставшим традиционным мероприятием – мишкопадом. Болельщики, пришедшие на «Барыс Арену», забросали лед плюшевыми игрушками, которые потом достанутся детским домам и фондам. Кстати, данную акцию в Астане запустили еще в 2015 году – она прерывалась только на пандемийный 2020-й и теперь будет постоянной.

#Спорт #победа #хоккей #Барыс #Новый год

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