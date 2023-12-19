У единой системы управления транспортными документами появится мобильная версия

В Казахстане разрабатывается мобильная версия единой системы управления транспортными документами (ЕСУТД), передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта

Фото: gov.kz

Для перевода в электронный формат товарно-транспортных накладных и путевых листов, требуемых при транспортном контроле, Минтранспорта в пилотном режиме внедрило единую систему управления транспортными документами.

«ЕСУТД способствует повышению безопасности и прозрачности деятельности в сфере перевозок, оптимизации перевозочных процессов, сокращению сроков доставки грузов, моментальному доступу к электронным товарно-транспортным накладным и путевым листам из любой точки мира посредством мобильной версии сайта esutd.gov.kz и сканирования QR-кода», — отметили плюсы в министерстве.

Также в ведомстве напомнили, что 25 мая 2021 года утверждены правила организации и эксплуатации ЕСУТД, перечень документов, подлежащих регистрации, учету, обработке и хранению в этой системе.

Затем приказом министра индустрии и инфраструктурного развития от 16 июня 2021 года внесены изменения в Правила перевозок грузов автомобильным транспортом, по которым при оформлении путевого листа и товарно-транспортной накладной на бумажном носителе на грузовое авто с технической допустимой максимальной массой более 3,5 тонны перевозчик и грузоотправитель обеспечивает их регистрацию в единой системе управления транспортными документами: путевого листа – до начала смены (рейса); товарно-транспортной накладной – до отправления груза.

Сейчас совместно с АО «ГТС» проводится испытание ЕСУТД на информационную безопасность.

Кроме того, для удобства перевозчиков разрабатывается мобильное приложение системы.

Ее в промышленную эксплуатацию запланирован на первое полугодие 2024 года.