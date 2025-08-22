Модернизацию объектов энергетики проверили в Степногорске и ЗКО

Энергетика,Правительство
95

В рамках исполнения поручений Президента Правительство продолжает комплексную проверку готовности регионов к предстоящему отопительному сезону

Фото: пресс-служба правительства РК

В Акмолинской и Западно-Казахстанской областях по поручению Премьер-министра Олжаса Бектенова правительственные рабочие группы проинспектировали объекты энергетики и ЖКХ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Советник Премьер-министра Нурлан Уранхаев в Степногорске ознакомился с работой ТЭЦ, а также ходом ремонта и реконструкцией тепловых сетей, изношенность которых превышает 71%. После проведения запланированных работ ожидается снижение износа до 68%.

В Западно-Казахстанской области советник Премьер-министра Ералы Тугжанов проинспектировал готовность АО «Жайыктеплоэнерго» к предстоящим нагрузкам. Также проверено, как идет процесс строительства насосной станции и водохранилища в Уральске и реконструкции электросетей в регионе. На сегодня в области к отопительному сезону готовы 1 410 социальных объектов и 2 041 многоквартирный жилой дом.

Подготовка к отопительному сезону находится на особом контроле Правительства, отметили в пресс-службе.

#регионы #проверка #модернизация #энергетика

Популярное

Все
Казахстан укрепил свой статус международного транзитного хаба
Индустрия детских товаров ждет поддержки
Навели порядок
Культурный контекст в эпоху ИИ
Заложник статуса
Чтить традиции и знать язык
Цифровые помощники учителей
Парламентарии ознакомились с развитием индустриальной сферы и деятельностью аграрных предприятий
От идеи – к интересу
А что выбираете вы?
Золотые артефакты найдены в Улытау
Выявлены ошибки, даны рекомендации
Не только учить, но и воспитывать
«Байтерек» отчитался о работе
К вершинам Алтайских гор
В Казахстане усилят контроль за сомнительными плательщиками НДС
Создавая запас прочности
Внедрение инновационных технологий неизбежно
Металлы редкие – перспективы большие
Нацпроект ускорит модернизацию
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
День спорта отметят в Казахстане
Сегодня – День спорта
Осуждена за пропаганду терроризма в Интернете
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
Дочь Эмомали Рахмона получила должность в Минздраве Таджикистана
Объединяя знания – строим будущее
Хаб «Мағжан орталығы» открылся в Петропавловске
Идет подготовка к государственному визиту
Казахстанцы сделали свой выбор
Школа должна быть местом, где каждый ребенок чувствует себя в полной безопасности – Токаев
Стало известно точное время встречи Путина и Трампа на Аляске
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
Образование и наука должны стать движущей силой развития Казахстана – Токаев
Системный подход, направленный на результат
Премьера оперы «Хан Сұлтан. Алтын Орда» состоится в Татарстане
Путь к вершине
Для студентов колледжа построили общежитие
Награды паралимпийцам вручили в Астане
Быстрее реагировать на вызовы
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Сильные дожди накроют Казахстан
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Гвардейцы впервые стали чемпионами МВД РК по спортивному самбо
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Туркестане построят восточную объездную дорогу
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Найдены личные вещи членов экипажа пропавшего на Сорбулаке вертолета
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
В Джакарте откроют showroom казахстанского экспорта

Читайте также

Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в…
Послание Президента-2024: как ведется модернизация автодоро…
Грузоперевозки по ТМТМ выросли в 6 раз за последние 5 лет –…
Аэропорты Астаны, Алматы, Шымкента и Актобе станут мультимо…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]