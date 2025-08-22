Фото: пресс-служба правительства РК

В Акмолинской и Западно-Казахстанской областях по поручению Премьер-министра Олжаса Бектенова правительственные рабочие группы проинспектировали объекты энергетики и ЖКХ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Советник Премьер-министра Нурлан Уранхаев в Степногорске ознакомился с работой ТЭЦ, а также ходом ремонта и реконструкцией тепловых сетей, изношенность которых превышает 71%. После проведения запланированных работ ожидается снижение износа до 68%.

В Западно-Казахстанской области советник Премьер-министра Ералы Тугжанов проинспектировал готовность АО «Жайыктеплоэнерго» к предстоящим нагрузкам. Также проверено, как идет процесс строительства насосной станции и водохранилища в Уральске и реконструкции электросетей в регионе. На сегодня в области к отопительному сезону готовы 1 410 социальных объектов и 2 041 многоквартирный жилой дом.

Подготовка к отопительному сезону находится на особом контроле Правительства, отметили в пресс-службе.