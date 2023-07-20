Информацию о суициде молодой матери прокомментировали в полиции Алматы

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"В Алматы, в микрорайоне Мамыр-4, женщина совершила суицид. По информации соседей, она жаловалась на насилие в семье", сообщили в фонде "НемолчиKZ".

За комментарием редакция Kazpravda.kz обратилась в Департамент полиции города Алматы.

"Факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по уголовной статье "Доведение до самоубийства". Сотрудники отдела полиции при УП Ауэзовского района проводят комплекс следственных мероприятий, направленных на установление причин и обстоятельств гибели Б. 1994 года рождения. Иная информация по уголовному делу, в соответствии с требованиями статьи 201 УПК РК, разглашению не подлежит", – добавили в пресс-службе.