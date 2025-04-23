– Алло, здравствуйте! Вы участница проекта по льготному кредитованию работающей молодежи? Расскажите о своем участии в программе, – обращаюсь к Асем Балтабековой, которая после аренды квартиры приобрела собственную «двушку».

– Добрый день! Все верно, только я сейчас немного занята: покупаю строительные материалы для ремонта купленной квартиры. Давайте переговорим вечером, – радостно отвечает собеседница.

И объяснить это нетрудно: кому же не в радость приятные хлопоты, связанные с собственным жильем? Для нашей героини, одной воспитывающей двоих школьников, с приобретением заветных квад­ратных метров сбылась ее давняя мечта о своем доме.

– До получения арендного жилья мне приходилось снимать однокомнатную квартиру. В месяц уходило по 100 тысяч тенге. Для меня это была большая сумма. Благодаря участию в программе по предоставлению арендного жилья для работающей молодежи мне удалось накопить средства на первоначальный взнос, – говорит женщина.

Ключи от арендного жилья Асем Балтабекова получила в декабре 2019 года. На его оплату и коммунальные услуги уходило порядка 30 тыс. тенге (если не считать сумму за Интернет), что и позволило ей большую часть средств копить на депозите.

– Стабильные и комфортные условия проживания дали возможность сосредоточиться на работе. Для молодых это реальный шанс сделать первый шаг к собственной квартире. Считаю, что предоставление арендного жилья – отличная возможность для молодых специа­листов, которые только начинают строить свою карьеру: не переплачивая за аренду, можно планомерно двигаться к своей цели и в итоге приобрести собственное жилье. Я была приятно удивлена, когда узнала, что для нас, работающей молодежи, арендовавшей жилье, создали льготную программу по кредитованию «Елорда жастары». Этот банковский продукт – еще одна поддержка со стороны государства. Я купила двухкомнатную квартиру за 20 миллионов тенге. Вы бы видели глаза моих детей, когда они узнали, что у них теперь будет своя комната, – делится собеседница.

На момент выхода материала в печать Асем Балтабекова сообщила приятную новость – семья переезжает в собственную квартиру. Позд­равляем с этим замечательным событием!

В числе тех, кто также готовится к новоселью, Айдана Куанышбекова. По ее словам, ключи от квартиры им должны вручить в конце мая – начале июня этого года.

– В 2019 году мы стали участниками программы по предоставлению арендного жилья. В январе 2020-го заехали в квартиру. Став участниками проекта «Елорда жастары», приобрели уже собственное жилье. Правда, заявку пришлось подавать два раза, так как в первый раз пришел отказ из-за того, что не хватило суммы дохода супруга. Тогда мы планировали взять 18 миллионов тенге (такова была максимальная сумма займа на тот момент). У нас большая семья: семь человек. Трудится только муж. Как только я вышла на работу, мы подали заявку пов­торно, но уже на 20 миллионов тенге, поскольку тогда увеличили допустимый порог. Честно, думали, что придет отказ, поскольку и сумма планированного займа была больше, да и мой «пенсионный стаж» составлял всего два месяца. К счастью, пришло одобрение. Мы нашли «двушку» за 22 миллиона тенге. Недостающие два внесли из собственных средств. Когда нам удалось подобрать жилье, не было предела нашему счастью, – говорит Айдана Куанышбекова.

Ерке Байгабулова – еще одна счастливая обладательница собственного жилья. Хотя, как приз­нается сама, когда-то она даже и представить не могла, что сможет приобрести двухкомнатную квартиру по льготным условиям. Она взяла в банке кредит на 16,5 млн тенге. На сегодняшний день уже переехала в свое жилье, а ключи от арендованной квартиры вернула в столичный жилищный фонд с чувством благодарности.

Напомним, в 2019 году была запущена программа по предоставлению арендного жилья работающей молодежи. В этом году, по информации КГУ «Жилищный фонд» акимата города Астаны, участники проекта должны освободить жилые площади. Для поддержки молодых людей Правительством Казахстана принято решение допустить работающую молодежь к участию в программе «Елорда жастары» по линии АО «Отбасы банк», которая позволяет приобрести собственное жилье по льготным условиям сроком до 19 лет (включительно), первоначальный взнос – 10%, а ставка кредитования – 5% годовых (ГЭСВ от 5,2 до 5,7%). Заемщики могут приобрести квартиры как на первичном, так и на вторичном рынках недвижимости.