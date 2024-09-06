Мопедист сбил девушку на пешеходном переходе в Алматы - ВИДЕО

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Водитель мопеда, следуя по проспекту Толе би в западном направлении, допустил наезд на девушку, пересекавшую проезжую часть по обозначенному пешеходному переходу, и скрылся с места происшествия, сообщает Polisia.kz

«Принятыми мерами сотрудниками подразделения розыска беглец задержан. Это - 23-летний приезжий. По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Стоит отметить, что в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий максимально были использованы ресурсы систем видеонаблюдения города», — информировал начальник управления местной полицейской службы ДП города Алматы Серик Шумаев.

Пострадавшую госпитализировали в одну из алматинских больниц.