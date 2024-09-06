Мопедист сбил девушку на пешеходном переходе в Алматы - ВИДЕО

Происшествия
159
Азамат Серикбаев
Шеф-редактор

Благодаря оперативным усилиям полиции беглец был задержан

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Водитель мопеда, следуя по проспекту Толе би в западном направлении, допустил наезд на девушку, пересекавшую проезжую часть по обозначенному пешеходному переходу, и скрылся с места происшествия, сообщает Polisia.kz

«Принятыми мерами сотрудниками подразделения розыска беглец задержан. Это - 23-летний приезжий. По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Стоит отметить, что в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий максимально были использованы ресурсы систем видеонаблюдения города», — информировал начальник управления местной полицейской службы ДП города Алматы Серик Шумаев.

Пострадавшую госпитализировали в одну из алматинских больниц.

 

 

#Алматы #пешеход #мопед #наезд

Популярное

Все
Быть первым трудно, но интересно!
Слово ученого должно быть убедительным
Его называли казахским Бетховеном
Референдум в новых законодательных условиях
Девять важных шагов в жизни общества и государства
Соцсети помогают «прокачивать» казахский
Адаптацию детей к учебному году надо было начинать в конце августа...
Елемес Шотанов, сутками пропадая на службе, всегда был уверен – дома все в порядке
«Эйзенштейн в Алма-Ате 1941–1944»
Жители столицы бережно хранят воспоминания о легендарном горожанине Сыпане Макиулы
Интернационализация высшего образования открывает большие возможности для развития
Филологи утверждают, что даже 70-летний человек может за 4–5 месяцев изучить казахский язык до уровня А1
Дома по осени считают
Пришло время работы над ошибками
Укрепим медицинскую науку
Жить по средствам, но с оптимизмом
Президент принял руководство фондов Арабской координационной группы
Китай меняется на глазах
Свыше 7 тыс. пострадавших от паводков семей получили новое жилье в РК
Нурдаулет Жумагали стал серебряным призером парижской Паралимпиады
Мастер из Семея продемонстрирует шедевры ремесленного искусства на Всемирных играх кочевников
Для успешного изучения языка необходимо практиковаться каждый день
Коллекция «золотых людей» пополнится
Конституционный контроль – элемент правового государства
В центре всех процессов – личность: Конституция Республики Казахстан – прочная основа защиты прав и свобод человека и гражданина
Полевая пиццерия, самый острый в мире перец и веганские бургеры
Павлодарские артисты готовы удивить своим творчеством зрителей на Всемирных играх кочевников
Народ – источник власти
Хорошо быть полиглотом
В Казахстане проживает одна Конституция
Конституционная реформа показала свою эффективность
Референдум стал актом гражданской справедливости
Послание президента: развитие IT инфраструктуры и поддержка частных инициатив
Закон прямого действия
Глава государства поздравил казахстанцев с Днем Конституции
Инструмент трансформации общества и государства
Казахстан завоевал первую медаль на Паралимпиаде
Представитель АНК: «Конституция – основа для социального, экономического и политического развития страны»
Бектенов поздравил казахстанцев с Днем Конституции
Паралимпиада: расписание на субботу
Ренессанс Центральной Азии: На пути к устойчивому развитию и процветанию
Непростая жизнь одной песни. «Қарағым-ай» стала учебным пособием для многих вокалистов
Казахстанский тренер принес две медали для Туниса на Олимпиаде
Страны Центральной Азии укрепляют позиции на мировой арене
Появится парк на «Колесных рядах»
Пострадавшие от паводка в ЗКО получили жилье
Важно постоянно находить новые точки соприкосновения
Кайрату Сатыбалды смягчили приговор
Консультативные встречи показывают высокую эффективность
Интеграция отвечает общим целям
Круглосуточную охрану приставили к дому девочки, попавшей в секс-рабство в Кызылорде
Премьер Индии призвал Украину и Россию к переговорам
Рыбалка закончилась трагедией
Казахстанцы собрали 140 млн тенге для впавшего в кому солдата-срочника
Автобус – не вертолет. Местные власти отстранили от работы перевозчика, обвинив его в саботаже
«Лучший педагог»: стартовал прием заявок на конкурс в столице
Тенге незначительно подешевел к доллару за неделю
Масштабный марафон «SARYARQA RUN» пройдет ко Дню Конституции в Астане
Быть или не быть АЭС – решим всей страной
Есть время и возможность подготовить атомщиков

Читайте также

Сделать акционером банка пообещали мошенники жительнице Шым…
Убийство подростка в Актюбинской области: уволен директор ш…
14-летний ученик устроил стрельбу в школе Джорджии
Генпрокурор взял на личный контроль дело об убийстве школьн…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]