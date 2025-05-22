Мощный снегопад обрушился на ЮАР

В мире,Происшествия,Погода
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Власти страны призвали население к бдительности

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

На юге Африки произошло редкое погодное явление - обильный снегопад, затронувший провинции ЮАР Квазулу-Натал, Фри-Стейт, а также Королевство Лесото, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru.

По данным местной газеты Citizen, экстремальные осадки сопровождались холодными ливнями и шквалистыми ветрами, что связано с приходом мощного холодного фронта.

В связи с необычной для местных широт аномалией власти ЮАР привели центры по борьбе со стихийными бедствиями в состояние повышенной готовности. Муниципалитетам рекомендовано активировать планы действий в условиях ЧС, чтобы минимизировать риски для населения и инфраструктуры.

Министр по делам кооперации провинции Квазулу-Натал Туласизве Бутелези обратился к жителям с призывом оставаться дома, избегать поездок и следить за пожилыми соседями.

«Своевременные действия помогут предотвратить гибель людей и имущества. Просим граждан сохранять бдительность и следовать указаниям экстренных служб», - подчеркнул он.

Наиболее низкие температуры ожидаются в южных районах провинции Гаутенг, где столбики термометров могут опуститься ниже нуля, а также в высокогорных районах ЮАР и Лесото. Это не первая аномалия года: в ноябре 2024 года в стране уже выпал снег, что стало первым подобным случаем за 85 лет наблюдений. Климатические сюрпризы вызывают вопросы у экспертов, однако власти пока сосредоточены на оперативном реагировании.

Снегопады в Южной Африке, где субтропический климат делает такие явления редкими, становятся испытанием для инфраструктуры и населения. Власти призывают граждан доверять только официальным источникам и готовиться к возможным перебоям. Это событие не только бросает вызов службам спасения, но и напоминает о непредсказуемости природы в эпоху климатических изменений.

#погода #ЮАР #снегопад

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