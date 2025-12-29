Департаментом АФМ по ВКО окончено расследование по факту мошенничества в отношении двух граждан, которые разработали схему получения денежных средств от недропользователей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Напомним, в сентябре 2025 года пресечена незаконная деятельность группы лиц по добыче драгоценных металлов на участке «Кенкарын» Самарского района с самовольным изменением русла реки «Құлынжон».

В результате их действий экологический ущерб превысил 54 млн тенге.

Воспользовавшись данными обстоятельствами, злоумышленники убедили одного из подозреваемых передать им 10 000 долларов США за оказание содействия в изменении меры пресечения с содержания под стражей на менее строгую.

Принятыми мерами указанные лица задержаны при получении денег.

Приговором суда им назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года 6 месяцев.

Приговор не вступил в законную силу.