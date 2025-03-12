Мошенница продавала костанайцам несуществующие товары из Китая

Фото: прокуратура Костанайской области

В городском суде №2 рассмотрели дело по обвинению в мошенничестве, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру Костанайской области

Следствие установило, что посредством приложения WhatsApp она предлагала жителям приобрести товары из Китая по цене ниже рыночной. Доверчивые покупатели заказывали у неё товары, а она получала оплату, которую использовала не по назначению.