Моя Болгарка

Откуда корни?

Анастасия Подольянова – руководитель областного болгарского этнокультурного объединения «Вяра». Родилась она в Актобе, а детство, юность ее прошли в селе Болгарка Алгинского района. Это и есть то селение, куда больше столетия назад в пору столыпинской реформы переселились ее прадеды. Деду Федору – отцу папы Анастасии Михайловны – в тот период было всего три года. В 1907 году в поисках привольных, благодатных земель они в числе несколько семей двинулись со всем скарбом, пожитками на волах, быках из Добруджанского района Болгарии в неизведанные края. Останавливались в пути на год-два для передышки в Бессарабии, а потом шли дальше. Были тогда две волны добровольных переселенцев – одна в 1907-м, вторая – 1908–1910 годах. Исколесили тысячи километров и, наконец, в урочище Шолоксай в широких степях Актюбинской волости, на одной из казахских чабанских точек решили обос­новаться навсегда.

Так началась жизнь переселенцев на щедрой казахской земле. Здесь же потом появились на свет родители Анастасии – мама Маг­лели Наталья Федоровна и папа Бошков Михаил Константинович. Мама всю жизнь проработала в системе образования – отличник просвещения РК, человек года, награждена орденом «Құрмет». В 1974 году она окончила культ­просветучилище и вернулась в родной поселок. В тот период образовалась болгарская фольк­лорная группа, и она активно выступала на разных мероприя­тиях на уровне района, потом и области. С Михаилом Константиновичем Наталья Федоровна с одного поселка. Знали друг друга с детства, а потом и поженились.

Дед Федор Федорович был директором школы – уважаемый, грамотный человек в округе. Именно он начал собирать документы, обращаться в архивы, изучать историю своих корней, подтверждающих принадлежность к болгарскому этносу. Папа Анастасии в колхозе работал шофером, потом главным агрономом. Анастасия в семье самая старшая из детей. За ней – братишка Федор. Он сегодня полковник полиции в г. Алга, после окончания юридического колледжа попал туда по распределению. В совершенстве владеет казахским языком, являет­ся неоднократным победителем областного и рес­публиканского конкурсов на знание государственного языка. Диана – младшая сестренка, врач-эндокринолог.

Казахский – и мой язык

По словам Анастасии Михайловны, они – дети советского времени, перестройки – и дома вовсе не говорили на болгарском. Лишь дед с мамой и папой между собой на нем изредка переговаривались. Анастасия узнала о том, что она болгарка, когда ей исполнилось 14 лет, в 1992 году. В тот год от Актюбинской облас­ти на I Форум народа Казахстана, на котором Елбасы озвучил идею о создании АНК, делегировали группу представителей от поселка. И когда стали шить костюмы с болгарскими национальными узорами, Анастасия была шокирована: мы – болгары?! Она и ее сверстники об этом и не задумывались раньше. Ведь в обиходе пользовались русским и казахским языками.

Известно, что ее прадеды, когда переселились в Казахстан, знали болгарский и язык, называемый в народе «ханоспаруха», имеющий тюркские корни. Потому переселенцы очень быстро нашли общий язык с коренными жителями. И неудивительно, что в Болгарке, когда сосед-казах встречается с болгарином, здоровается и разговаривает с ним по-болгарски, а тот, наоборот, – по-казахски. К слову, отец Анастасии также в совершенстве знает госязык и в семье с домочадцами всегда говорит на казахском.

– Шолоксай – это и есть Болгарка, – говорит Анастасия Михайловна. – Папин отец был чабаном. Потому здешние пастбищные угодья и привлекли переселенцев. Сам поселок также интерес­но расположен – пока вплотную не подъедешь, не увидишь его, поскольку он в низине, окружен со всех сторон холмами. Тут и речка. Вот и обустроились ближе к нему, чтобы помимо скотоводства заниматься огородничеством, поднимать земледелие.

Первым делом стали рыть колодцы. По сей день они есть в поселке – выложенные из камней без строительной смеси. Вода в них чистая, питьевая. Подвалы тоже сохранились для хранения продуктов. В 2015 году по инициа­тиве Анастасии Подольяновой открыли этнографический дом-музей. В нем сохранился в первозданном виде и старый подвал, часть стены которого выложена из обычного природного камня, и колодец с водой во дворе. Им больше 100 лет! Глинобитный дом был построен первыми переселенцами. Позже над землянкой соорудили крышу, покрыли ее шифером. Некогда в этом доме жила бабушка с внучкой. Внучка выросла, выпорхнула из гнездышка, а бабушка состарилась и скончалась. Землянка долгое время пустовала, пока не пришла идея, безусловно, с согласия внучки, оборудовать ее под музей. К тому же этноуголок в стенах местной школы уже не вмещал все имеющиеся артефакты и требовал расширения.

Оборудовали дом общими усилиями, расставили как надо все ценные старинные вещи. Сохранившиеся семейные реликвии в музей несли сами жители. Тут и шкаф раритетный, которому более 100 лет, сделанный без единого гвоздя, и бытовая утварь, и ткацкий станок… В фонде музея есть предметы одежды с вышивкой, шерстяные ковры ручной работы, утюг на угле, жернова для помола муки, подвесной фонарь на керосине, дубовая бочка для солений. Словом, много всего интересного из жизни первых болгарских переселенцев.

В поселке порядка 140 дворов. Болгар чистокровных осталось очень мало, поскольку браки все смешанные. К примеру, у Анастасии муж Олег – татарин. Двоюродная сестра замужем за корейцем, троюродная – за казахом. Много смешанных браков с чехами, немцами, молдаванами. И так почти в каждой семье. На каком языке больше разговаривают? На каком удобно, а бывает, на всех вперемешку: болгарском, русском, казахском…

– Я работаю в организации «Қоғамдық келісім», и все планерки проходят у нас на государственном языке, – говорит Анастасия.

У Анастасии две дочери. Анюте 14 лет, Дарине 3 года. Дома она разговаривает с детьми на русском, песни колыбельные поет на болгарском, а с мужем может изъясняться на татарском. У дочки старшей все подружки казашки, поэтому Анюта тоже знает казахский язык.

Много ли в Болгарке родственников? Много. Родные тети, двою­родные сестры, братья. Все там. Прямые потомки первых переселенцев уезжать не собираются. Если придет в поселок голубое топливо, Анастасия готова сразу же из города в село вернуться. И таких мечтающих много. Причем это молодежь, ведь в Болгарке всех ждут родительские дома. В село уже подвели централизованное водоснабжение, построили отличную трассу – всего час езды, чтоб доехать туда из областного центра.

– Часто бываете на малой родине?

– Часто, – говорит Анастасия Михайловна. – Все лето там. Да и в выходные практически всегда туда едем. Там родительский дом, и хотя в нем никто не живет, двери на замок не закрываем. Соседи знают, что мы всей семьей в выходные обязательно приедем. Дети просто горят желанием поехать. Каждый год, как только летние каникулы наступают, сразу начинаем собираться в дорогу. Болгарка летом буквально превращается в по-настоящему большой детский лагерь отдыха. Тут и купание на речке, рыбалка, игры на свежем воздухе да бесконечное любование красотами родного края.

Кухня

Главное национальное блюдо у болгар – сарма. Оно напоминает голубцы и делается из капустных или виноградных листьев. Виноградный лист не всегда можно достать, потому нередко его маринуют про запас. Используют чаще всего и капустный лист. В середине мая с юга как раз завозят раннюю капусту – лис­тики у нее тонкие, как промокашка. И Анастасия сразу приобретает головок 10, замораживает листья и хранит в морозильнике, потому что такую капусту потом уже не найдешь. В качестве начинки берется булгур или рис, можно и мясной фарш использовать. Отличие от голубцов в том, что сарма размером с пальчик. В листики укладывают немножко фарша, все это заливают поджаркой, в составе которой морковь, лук, томаты, и ставят на маленький огонь в духовку на 1,5–2 часа. На вкус сарма – пальчики оближешь. Анастасия готовит сарму по большим праздникам, по случаю особенных событий.

Еще болгары готовят кырму. Тесто раскатывается как на бешбармак, затем на него выкладывается немного подсоленный творог, и лепешка складывается гармошкой. Потом ее режут, выкладывают в сковородку, заливают свежей сметаной вперемешку со свежим айраном, яйцом. И – в духовку. Вкуснятина да и только!

Пользуется популярностью и болгарское кабаклы из тыквы. Также тонко раскатывается лепешка, укладывается тыква, посыпается сахаром. Затем все это заворачивается, режется в ширину с ладонь и обжаривается в масле на медленном огне. Блюдо получается золотистого цвета, а внутри тыква на вкус как мед.

Анастасия говорит, что помимо этих блюд она довольно часто готовит бешбармак. Без этого блюда никак.

– Как любая казахская семья, мы также на зиму запасаем мясо, – делится Анастасия. – А затем друг к другу ходим в гости на бешбармак.

Традиции, обряды

Традиции разных народов в Болгарке переплелись воедино. К примеру, казахи Айман-апа и Мырзабек-ага давние хорошие соседи Бошковых. Дружат семья­ми. Так вот недавно, на своем юбилейном событии, Айман-апа приготовила для гостей болгарскую сарму, причем из конины. Конечно, дружно помогали накрывать дастархан и подружки-соседки. Это в Болгарке обычное явление: радость ли в доме у кого-то, горе ли – всем селом всегда помогают. Ведь все друг друга хорошо знают.

– Жители нашего поселка очень дружны, – говорит Анастасия Михайловна. – Во все времена так было. С уважением к друг другу относятся, никто никого не делит по национальному признаку. Болгарка – это поселок дружбы народов.

Безусловно, болгары соблюдают свои традиции, устоявшиеся обычаи. Свадебные обряды, к примеру, проходят очень весело, шумно, празднично. Во время сватовства со стороны жениха в дом невесты посылают гонцов – аберд­жи. Их встреча – это тоже целая церемония. Позже для молодых выбирают садычей – семейную пару, которая в будущем станет крестными родителями их детей. Особая атмосфера царит на таких свадебных обрядах, как снятие фаты с невесты, проводы гостей с прыжками через костры, заж­женные на каждом перекрестке для загадывания желания, и др. Строго соблюдают болгары и многие другие обычаи и традиции предков.

Болгарка – объект этнотуризма

Сегодня в области насчитывается более 680 болгар. Большинство живет в Болгарке, часть – в городе. Объединяет их этнокультурный центр «Вяра». При нем действует фольклорный ансамбль с одноименным названием. В его репертуаре песни самые разные, и не только на болгарском, но и на казахском, русском, украинском, немецком... Ансамбль активно участвует во всех массовых общест­венных мероприятиях города и области. Анастасия Михайловна – солист группы. В 2017 году «Вяра» участвовала в празднестве по случаю 110-летия болгарского этноса в Казахстане, прошедшем в Павлодаре. Выступал ансамбль и в столичном Конгресс-холле в период проведения юбилейной, X сессии Ассамблеи народа Казахстана.

Анастасия Подольянова – член АНК. Говорит, что каждый раз пос­ле поездки в Нур-Султан, встреч с Елбасы, с представителями всех этнокультурных объединений страны получает огромный заряд энергии на дальнейшую плодотворную работу во благо укрепления единства и дружбы всех наций и народностей.

А планов и задач, которые надо продвигать этнокультурному объединению, еще немало. В задумках у Подольяновой сделать Болгарку объектом этнотуризма. Начало, как говорится, уже положено с созданием дома-музея. Теперь нужно разработать концепцию по реализации более крупного проекта. И в том, что он обязательно заработает, нет сомнения. В социальных сетях о селе Болгарка хорошо знают. А летом, к примеру, в поселок приезжали туристы – семейная пара из Болгарии. Узнали, что есть такое селение в Казахстане, и отправились в путь на своем домике на колесах. По навигатору нашли, погостили.

Интерес проявляют к казахстанскому селу чехи, немцы, другие европейцы. В свое время оказала большую услугу в популяризации болгарского этноса в РК волонтер из Болгарии Юлиана Ганева. В местной школе в течение 3 лет она вела факультативные занятия по изу­чению болгарского языка. Ее работа в этом селе не была нап­расной – позже она издала книгу об истории Болгарки, ее жителях «И все-таки мы болгары». В ней она расписала о членах каждой семьи, проиллюстрировала издание фотографиями, документами. Книга на болгарском языке и сегодня широко популярна на исторической родине.