Название книги выбрано составителями неспроста. Строка из поэмы, посвященной великому Абаю, благодаря своей афористической емкости давно ушла в народ. Отточенностью личного чувства Каюм Мухамедханов выразительно подчеркивал историческое значение творчества Абая, художественный гений которого служил его родному народу неугасимой путеводной звездой. Яркость излучаемого ею света была для поэта нравственным мерилом отношения к жизни, помогая сохранять благородство души в годы страшнейших социальных катаклизмов.

Представленные в книге стихи были подготовлены на основе оригинальных рукописей 1930–2000-х годов. В судьбе лирического героя Каюма Мухамедханова отрази­лись исторические вехи судьбы всего казахского народа. Внутренним стержнем произведений выдающегося поэта всегда была жизнеутверждающая энергия оптимизма, рожденная верой в непременный триумф справедливости, в победу разума над безумствами века. Стихи о матери и родной земле, поэти­ческие посвящения любимой жене Фархинур, наставления молодежи, лироэпические произведения о национальных героях насыщены радостью торжествующей жизни, что придает им особую художественную убедительность. Важное место в сборнике занимает и военная лирика Каюма Мухамедханова. Стихотворения «Мы победим» и «Даем клятву фронту», обращения к мужественным защитникам городов-героев составляют яркую и самобытную страницу истории казахской поэзии XX века.

Каюм Мухамедханов писал в любых условиях. Отдельный пласт его творчества – это масштабный как по объему, так и по своему значению цикл стихов, написанных им в годы заключения в Карлаге. Нельзя не сказать и о его активной переводческой деятельности. Всего пятнадцать дней понадобилось Каюму Мухамедханову, чтобы изложить в стихах повесть Николая Карамзина «Бедная Лиза». В одном из своих писем домой он писал: «Книга эта оказалась у товарища по несчастью, и настроение было соответствующее». Будучи профессиональным текстологом, он нашел точное слово, определяющее трагедийную суть рассказанной Карамзиным истории – «Сормандай Лиза», и поэти­ческий пересказ сюжета повести стал самостоятельным произведением казахской лирики.

Каюму Мухамедханову также принадлежит перевод на казахский язык оперетты классика азербайд­жанской музыки Узеира Гаджибекова «Аршин мал алан». Чтобы соотнести динамику своих стихов со смысловыми акцентами оригинала, поэт сам разложил по нотам каждую из арий музыкальной комедии. В сборнике «Алдымда ақын Абай – Темірқазық» впервые опуб­ликованы перевод сатирического стихотворения Габдуллы Тукая «Государственной думе», а также переводы произведений татарских поэтов Ибрагима Башмакова, Дэрд­менда (Закира Рамеева), Фатиха Карима, Сагита Рамиева и Мажита Гафури, выполненные Мухамедхановым в конце 1930-х годов.

Отдельный раздел книги составили стихи и песни, посвященные Каюму Мухамедханову. Открывается он стихотворением известного поэта Жумагали Саина, написанным в 1939 году. Такие посвящения вполне могут составить несколько самостоя­тельных книг, ведь поэты и сегодня обращаются к личности Каюма Мухамедханова в своих произведениях, тем самым доказывая, что чистота души и сердца, сильный дух выдаю­щегося мастера художественного слова всегда будут опорой для многих людей. Читатели сборника увидят Каюма Мухамедханова достойным продолжателем поэтических традиций великого Абая и откроют для себя богатую сокровищницу его творческого наследия.