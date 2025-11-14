«Моя духовная опора, мой ориентир...»

Творчество
56
Павел Ильин

В свет вышел новый поэтический сборник Каюма Мухамедханова «Алдымда ақын Абай – темірқазық»

фото Центра образования и культуры им. Каюма Мухамедханова

Название книги выбрано составителями неспроста. Строка из поэмы, посвященной великому Абаю, благодаря своей афористической емкости давно ушла в народ. Отточенностью личного чувства Каюм Мухамедханов выразительно подчеркивал историческое значение творчества Абая, художественный гений которого служил его родному народу неугасимой путеводной звездой. Яркость излучаемого ею света была для поэта нравственным мерилом отношения к жизни, помогая сохранять благородство души в годы страшнейших социальных катаклизмов.

Представленные в книге стихи были подготовлены на основе оригинальных рукописей 1930–2000-х годов. В судьбе лирического героя Каюма Мухамедханова отрази­лись исторические вехи судьбы всего казахского народа. Внутренним стержнем произведений выдающегося поэта всегда была жизнеутверждающая энергия оптимизма, рожденная верой в непременный триумф справедливости, в победу разума над безумствами века. Стихи о матери и родной земле, поэти­ческие посвящения любимой жене Фархинур, наставления молодежи, лироэпические произведения о национальных героях насыщены радостью торжествующей жизни, что придает им особую художественную убедительность. Важное место в сборнике занимает и военная лирика Каюма Мухамедханова. Стихотворения «Мы победим» и «Даем клятву фронту», обращения к мужественным защитникам городов-героев составляют яркую и самобытную страницу истории казахской поэзии XX века.

Каюм Мухамедханов писал в любых условиях. Отдельный пласт его творчества – это масштабный как по объему, так и по своему значению цикл стихов, написанных им в годы заключения в Карлаге. Нельзя не сказать и о его активной переводческой деятельности. Всего пятнадцать дней понадобилось Каюму Мухамедханову, чтобы изложить в стихах повесть Николая Карамзина «Бедная Лиза». В одном из своих писем домой он писал: «Книга эта оказалась у товарища по несчастью, и настроение было соответствующее». Будучи профессиональным текстологом, он нашел точное слово, определяющее трагедийную суть рассказанной Карамзиным истории – «Сормандай Лиза», и поэти­ческий пересказ сюжета повести стал самостоятельным произведением казахской лирики.

Каюму Мухамедханову также принадлежит перевод на казахский язык оперетты классика азербайд­жанской музыки Узеира Гаджибекова «Аршин мал алан». Чтобы соотнести динамику своих стихов со смысловыми акцентами оригинала, поэт сам разложил по нотам каждую из арий музыкальной комедии. В сборнике «Алдымда ақын Абай – Темірқазық» впервые опуб­ликованы перевод сатирического стихотворения Габдуллы Тукая «Государственной думе», а также переводы произведений татарских поэтов Ибрагима Башмакова, Дэрд­менда (Закира Рамеева), Фатиха Карима, Сагита Рамиева и Мажита Гафури, выполненные Мухамедхановым в конце 1930-х годов.

Отдельный раздел книги составили стихи и песни, посвященные Каюму Мухамедханову. Открывается он стихотворением известного поэта Жумагали Саина, написанным в 1939 году. Такие посвящения вполне могут составить несколько самостоя­тельных книг, ведь поэты и сегодня обращаются к личности Каюма Мухамедханова в своих произведениях, тем самым доказывая, что чистота души и сердца, сильный дух выдаю­щегося мастера художественного слова всегда будут опорой для многих людей. Читатели сборника увидят Каюма Мухамедханова достойным продолжателем поэтических традиций великого Абая и откроют для себя богатую сокровищницу его творческого наследия.

#поэзия #Каюм Мухамедханов #поэтический сборник

Популярное

Все
Когда глина оживает
Возрождая казахскую породу тазы
Так продлевали жизнь памятнику
Большой футбол начинается с малых полей
«Бойтесь данайцев…»
Казахстан принял участие в работе 77-й Всемирной книжной выставки в Германии
Философия тенниса Зангара Нурланулы: шаг за шагом, матч за матчем
Была мельница – будет гостиница
«Моя духовная опора, мой ориентир...»
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
Глава Белого дома показал Президенту Казахстана, как идёт строительство бального зала
Президент дал интервью The Washington Post и The New York Times
Соглашение о стратегическом партнерстве на $2,5 млрд: какие планы у John Deere в Казахстане
У школы – новоселье!
Заработал кирпичный завод
Казахстан и Соглашения Авраама: Этот шаг укладывается во внешнюю политику РК — Ильгар Велизаде
Все строго по правилам
Токаев и Трамп провели переговоры в Белом доме
Президент Казахстана принял участие в саммите «Центральная Азия – США»
В партнерстве государства и общества
ChatGPT Edu станет частью образовательной системы Казахстана
Лауреаты премии «Дарын» определены
Тут рождаются новые имена
В стране восстанавливают популяции редких видов животных
Интеллектуальную собственность – из тени
Илья Скуб назначен председателем комитета в Минтруда
27 проектов реализуют в ЗКО на возвращенные активы
Президент наградил Елену Рыбакину орденом "Барыс" III степени
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зампред КНБ отправлен в отставку
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода
Зафиксирован рекордный урожай
Сильная духом и мастерством
Кызылорда с размахом отмечает свой день рождения
В Турции отменили статус «иностранцев» для тюркских народов
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
О погоде в Казахстане на 16-18 октября сообщили синоптики

Читайте также

Таразские мастера себя показали и других посмотрели
Полвека на волнах вдохновения
В традициях народных ремесел
Самое большое саукеле включили в Книгу рекордов Казахстана

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]