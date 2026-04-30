Можно ли в ручной клади перевозить домбру на самолете

Министерство транспорта вносит изменения в приказ министра по инвестициям и развитию от 30 апреля 2015 года № 540 «Об утверждении Правил перевозки пассажиров, багажа и грузов на воздушном транспорте», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Исходя из многочисленных обращений граждан, впервые на нормативном уровне закрепляется право пассажиров перевозить в салоне воздушного судна музыкальные инструменты ручной кладью в футляре, в том числе домбру и кобыз, габариты и вес которых не превышают 110×35×30 см и 10 кг.

Согласно этим поправкам, в случае если пассажир везет только музыкальный инструмент, к примеру домбру, то провоз осуществляется бесплатно, как ручная кладь. В случае перевозки музыкального инструмента как дополнительную единицу ручной клади, сверхнормативный провоз подлежит оплате в соответствии с действующими правилами авиакомпаний.

Принятие данных поправок направлено на повышение уровня защиты прав пассажиров и совершенствование регулирования перевозки музыкальных инструментов воздушным транспортом. Ожидаемый срок принятия поправок – до конца мая 2026 года.