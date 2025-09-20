МСХ продолжает реализацию системных мер по сдерживанию необоснованного роста цен на мясо

Сельское хозяйство
116

В последнее время на внутреннем рынке наблюдается рост цен на говядину, что вызывает обеспокоенность среди потребителей, передает Kazpravda.kz

Фото: Минсельхоз РК

В связи с этим МСХ РК разъясняет текущую ситуацию по структуре ценообразования и себестоимости производства мяса крупного рогатого скота.

Средняя себестоимость 1 кг мяса составляет порядка 2 800-3100 тенге за кг. С учётом оптовой маржи в 15% формируется цена 3 400–3 500 тенге за 1 кг.

Для сравнения, розничные цены на говядину в странах региона значительно выше: в Узбекистане и Таджикистане — до 6 500 тенге за килограмм, в РФ — до 8 500 тенге, в Китае — до 8 000 тенге, в Туркменистане — до 9 000 тенге, в Турции — до 13 000 тенге за килограмм.

Следует отметить, что из одной туши КРС выход мяса составляет 50–60% от живого веса. При этом лишь 15–20% приходится на премиальные отрубы (вырезка, рибай, кострец), которые имеют более высокую стоимость. Средний сегмент составляет около 40–45%, нижний — порядка 25%. Кости, жир и обрезь, не пригодные для реализации как мясо, составляют 15–20%.

Таким образом, цена на говядину в рознице формируется с учётом не только себестоимости, но и категории отруба, его пищевой ценности, упитанности туши и способа переработки. Постные части мяса стоят дешевле, тогда как отрубы с высокой мраморностью и нежной структурой относятся к премиум-сегменту и имеют более высокую цену.

Министерство продолжает реализацию системных мер по сдерживанию необоснованного роста цен. В их числе — расширение программы льготного кредитования откормочных площадок и хозяйств, поддержка строительства и модернизации мясоперерабатывающих предприятий, работа по стабилизации цен через форвардные закупки и интервенции. Также будет усилен контроль за соблюдением антимонопольного законодательства на всех этапах цепочки сбыта продукции.

МСХ ведёт постоянный мониторинг ситуации и взаимодействует с акиматами и заинтересованными структурами для обеспечения продовольственной безопасности и доступности мясной продукции для населения.

#цены #мясо #говядина

Популярное

Все
Все решится в Астане
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Наркомания – угроза нации
Говорят участники съезда
Со студенческой скамьи –на престижную работу
Диагностику проходят малыши
Граждане и бизнес сегодня выигрывают порядка 60% судебных процессов
Диалог как новый устав человечества
На зарядку становись!
Шоу, вдохновленное Нургисой
Ставить цель и достигать ее
Указ Президента Республики Казахстан О назначении
Лига чемпионов: первая игра «Кайрата»
Закон Республики Казахстан
ИИ: на пути к внедрению
Для кровли и наружной отделки
Поэт-трибун Великой степи
Чистота так чистота!
Цифровые решения для HR-службы
Самый крупный сельский парк
Началось возведение энергоблока
Началось строительство плодоконсервного завода
На востоке страны набирает обороты цифровое решение в сфере туризма
Обсужден проект строительства ТЭЦ
Инфляция в пределах 10-11%: тарифы на комуслуги останутся стабильными
Сентябрь – время основных уборочных работ в зерносеющих регионах республики
Международный театральный фестиваль проходит в Жезказгане
Педагогов обучили работе по программе «Адал азамат»
Чтобы скорая помощь приехала быстро
Мир и будущее – через право
Низкая отдача от бюджетных средств признана системной проблемой
Новый ресурсный центр для особенных детей
Осенние дожди с грозами нагрянут в Казахстан
Участок улицы Айтеке би временно перекроют на ремонт в Астане
Здание трикотажной фабрики вернули государству
В Астане проходит сельскохозяйственная ярмарка продукции Актюбинской области
Водителей освободили от оплаты за участки дорог с дефектами в РК
Обсуждены вопросы безопасности
Завтра – День семьи
Нужны специальные знания
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
35 школ Атырауской области остались без директоров
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области

Читайте также

Кайыржан Наурызгалиев: "Если фермеры не видят достойной отд…
От нефти к почве: как "тихая продовольственная дипломатия" …
Офлайн-этап сельхозпереписи стартует в Казахстане
С упором на качество

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]