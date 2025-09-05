– Смотрите, смотрите, какая маленькая птичка! – закричал кто-то из нас, когда все сидели возле костра и пили чай. – Это же колибри! Под ней травка не гнется…

Знатоки северной природы подсказали, что это была бормотушка – самая мелкая из всех птиц-пересмешников, вес которой не больше девяти граммов.

Из справки в Сети выяснилось еще, что бормотушки ведут скрытный образ жизни, редко попадаются на глаза, а большую часть времени проводят на земле, среди стеблей трав, по которым ловко лазают вверх и вниз. Яичную кладку, как правило, насиживает самка, но в жаркие дневные часы этим делом может заняться и самец, песня которого напоминает бормотание, отсюда и название – бормотушка.

Ох, бормотушка… Когда все вокруг носятся с собой, доказывая свою значимость, поют гимны успеху и выкрикивают лозунги о силе характера, бормотушка тихо бормочет о чем-то себе под нос. Павлины с важностью распускают хвосты, воробьи шумно дерутся за кусок булки, и только бормотушки живут интровертами. Они не стремятся быть услышанными, не вопят и не декламируют. Эта маленькая птичка не лезет в список ораторов, а сидит себе тихо в травке и наблюдает со стороны. Выглядит скромно. Живет без амбиции вырваться на первое мес­то в рейтинге успеха. Для бормотушки лучше быть тихой издевкой, чем

частью шумного карнавала.