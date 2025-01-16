Муфтият выпустил фетву, запрещающую казахстанцам уподобляться животным

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«Всевышний Аллах дал человеку разум и сознание, возвысил его, выделив из других творений, и создал в самом прекрасном облике. Всевышний Аллах в Священном Коране говорит: «Мы почтили потомков Адама, позволили им передвигаться на суше и на море, наделили их благами и даровали им большое преимущество над многими, которых Мы сотворили». В следующем аяте сказано: «Мы создали человека в наилучшем образе», – говорится в заявлении совета Улемов ДУМК.

Уподобление человека животному, опускание до его уровня, хождение на четвереньках считается не возвышением, а унижением себя.

В ДУМК подчеркнули, что даже простое подражание женщины мужчине, а мужчины женщине запрещено в шариате.