Муфтият выпустил фетву, запрещающую казахстанцам уподобляться животным

Общество
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Венера Баталова
корреспондент

Духовное управление мусульман Казахстана разъяснило позицию шариата по отношению к субкультуре квадроберов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт ДУМК

Фото: ДУМК

«Всевышний Аллах дал человеку разум и сознание, возвысил его, выделив из других творений, и создал в самом прекрасном облике. Всевышний Аллах в Священном Коране говорит: «Мы почтили потомков Адама, позволили им передвигаться на суше и на море, наделили их благами и даровали им большое преимущество над многими, которых Мы сотворили». В следующем аяте сказано: «Мы создали человека в наилучшем образе», – говорится в заявлении совета Улемов ДУМК.

Уподобление человека животному, опускание до его уровня, хождение на четвереньках считается не возвышением, а унижением себя.

В ДУМК подчеркнули, что даже простое подражание женщины мужчине, а мужчины женщине запрещено в шариате.

«Поэтому намеренное подражание повадкам, свойственным животным (лай собак, рев ослов и т.д.), хождение на четвереньках, поедание их пищи, совершение их действий является изменением творения Аллаха Всевышнего. Сравнение же героя со львом, хитреца с лисой, терпеливого с верблюдом, а также театральные постановки, игры для детей и т.п. не относятся к «квадроберству», то есть к уподоблению человека животному. Квадроберство, то есть опускание до уровня животных, подражание их голосам и действиям строго запрещается шариатом», – такое решение приняли в ДУМК.

#запрет #ДУМК #квадроберы #фетва

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