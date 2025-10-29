Вчера контейнерный поезд с мебелью, автозапчастями и другими товарами отправился из международного сухого порта, расположенного в районе Фаншань города Пекин, в город Тачэн Синьцзян-Уйгурского автономного района /Северо-Западный Китай/. Затем часть грузов будет доставлена автомобильным транспортом в Алматы через КПП Бакту, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Синьхуа

Иллюстративное фото: kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Таким образом, открылись трансграничные мультимодальные перевозки по схеме "железная дорога + шоссе" из Пекина в Алматы и обратно, что знаменует собой появление нового эффективного логистического канала, связывающего китайскую столицу с Центральной Азией. Об этом сообщил новостной портал chinanews.com.cn.

Генеральный директор компании по эксплуатации международного сухого порта в пекинском районе Фаншань Ван Чуаньмэн сказал, что мультимодальные перевозки с применением железнодорожного и автодорожного транспорта являются более гибкими и могут лучше удовлетворить потребности микро-, малых и средних предприятий, отличающихся наличием небольшого объема грузов и более высокими требованиями к оперативности доставки, а также способствуют повышению уровня логистического обслуживания и развитию международной торговли.

Руководитель отдела маркетинга в логистическом центре при пекинском отделении Китайской государственной железнодорожной корпорации Ван Дун сообщил, что в будущем железнодорожный департамент продолжит улучшать бизнес-модель мультимодальных железнодорожных и автодорожных перевозок, совершенствовать планы обслуживания в соответствии с потребностями предприятий различных отраслей, помогать большему числу пекинских компаний расширять международный рынок и придавать новый импульс интеграции Пекина в высококачественное совместное строительство "Пояса и пути".

