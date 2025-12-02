коллаж Павла Цедилина

Запущенная два года назад по поручению Главы государства программа «Ауыл аманаты» направлена на поддерж­ку жителей сельской местности и малых городов, повышение их доходов через развитие предпринимательства и создание новых рабочих мест.

Ключевым аспектом в этих процессах выступает кооперация. Сельчане, объединяясь в сельскохозяйственные производственные кооперативы (СПК), получают новые возможности. СПК способен обеспечить стабильный сбыт продукции, производимой личными подворьями и аграрными формированиями, а также предоставляет своим членам широкий спектр услуг на льготных условиях.

Для организационно-консультативного сопровож­дения кредитуемых бизнес-инициатив в регионах действуют проектные офисы. Кроме того, отдельные курсы в Школе акимов, запущенной весной этого года, также посвящены экономическому развитию села.

– Основная задача, стоящая перед сельским акимом, – обеспечение всестороннего развития вверенной ему территории, решение насущных проблем жителей, повышение качества их жизни, рост доходов населения, особенно у категорий «Д» и «Е», то есть групп граждан с кризисным и экстренным уровнем социального благополучия. Поэтому аким должен мыслить стратегически, видеть, в каком направлении может развиваться экономика округа, – говорит региональный представитель проектного офиса по повышению доходов населения Западно-Казахстанской области, лектор Школы акимов Алмагуль Исмагулова. – Свыше ста часов в программе обучения сельских акимов отведены планированию экономического развития, привлечению инвестиций.

В первом потоке обучение прошли 114 акимов, во втором обучаются еще 47. По завершении курса разрабатываются инвестиционные проекты на 2025–2029 годы. В них, в частности, указывается, какие кооперативы можно организовать, какие меры уже предприняты в этом направлении. На текущий год сельскими акимами предложено создание 20 кооперативов. Но не факт, что все планы будут реализованы. Многое зависит от наличия залога, кредитной истории, других факторов.

В числе новых направлений деятельности СПК, заявленных акимами, – организация тепличного хозяйства, производство кормов, в том числе с применением гидропоники.

Дело в том, что многие животноводческие фермы, особенно в засушливых районах, страдают от дефицита кормов. Между тем, используя гидропонику, с одного килограмма зерна можно получить до семи кило зеленой массы сверх основной кормовой единицы. Это не только экономия на покупке, транспортировке, но и обеспечение поголовья витаминами.

Больших площадей и вложений для этого не требуется, в южных районах обогревать сис­темой отоп­ления необходимое помещение придется всего месяц. Трудозатраты практически нулевые. На подворье с такой задачей справится и школьник. С учетом того, что животноводство переходит с экстенсивного на интенсивный путь развития, кормопроизводство имеет огромный потенциал.

Как отмечает лектор Школы акимов, основным моментом при составлении проектов по созданию СПК выступает понимание того, что кооперация должна охватывать как можно большее число аграриев. Только в этом случае можно добиться мультипликативного эффекта, а сами кооперативы будут выполнять функции не только экономического, но и социального драйвера села.

К примеру, один из пяти кооперативов, которые сопровождает Алмагуль Исмагулова, взял на себя обязательство вовлечь в работу не менее 30% населения сельского округа. В СПК, имеющем на сегодня сельхозтехнику, ангар, пастбищные угодья, свыше тысячи голов племенного скота, намерены также обзавестись площадкой для откорма МРС.

В нынешнем году материальные активы объединения намечено пополнить оборудованием по чистке и мойке шерсти. Это сырье планирует закупать у кооператива предприниматель, наладивший текстильное производство. Кроме того, по сниженной цене для членов СПК будут поставляться корма. Имея такие преференции, можно задуматься и о дальнейшем расширении подсобных хозяйств. И такие процессы уже идут.

Так, СПК «Аманат-22» объединяет 96 жителей Макаровского сельского округа района Байтерек. Здесь работают по трем направлениям: прием молока, овощеводство и птицеводство. Оборудование для птицефабрики стоимостью свыше 52 млн тенге оформлено в лизинг. Также в прошлом году в рамках программы «Ауыл аманаты» кооператив получил кредит в размере свыше 26 млн тенге для приобретения сельхозтехники, которая в основном используется для заготовки кормов. В СПК наметили и новые направления деятельности – это садоводство и выращивание клубники методом гидропоники.

В селе Дарьинском района Байтерек 280 членов СПК «Батыс сүт» сдают молоко на переработку ИП «Каверина С. В.». СПК «Бастау Агро», два года назад организованный в селе Бастау Достыкского сельского округа Таскалинского района в составе 25 членов, развивает молочное скотоводство, птицеводство, занимается выращиванием овощей и фруктов. Есть планы по рыбоводству.

По информации, предоставленной пресс-службой Западно-Казахстанской области, в регионе зарегистрировано 406 сельскохозяйственных производственных кооперативов, из которых функ­ционирует 291. В 208 СПК основным направлением деятельности является мясное животноводство, 40 выбрали молочное направление, 14 – растениеводство.

Также есть кооперативы, где развивают садоводство, птицеводство, рыбоводство, пчеловодство, осуществляют сервисное обслуживание.

На сегодня сельхозкооперативы объединяют 4 517 членов, в том числе восемь юридических лиц, 126 крестьянских хозяйств и индивидуальных предпринимателей, 4 383 личных подсобных хозяйства. В них числится 110 629 голов сельскохозяйственных животных.

Как отмечают в региональном проектном офисе, мультипликативный эффект кооперации очевиден. Все чаще на кредитные средства СПК пополняют парк спецтехники, налаживают переработку сельхозпродукции. Так, в 2023 году в рамках программы «Ауыл аманаты» кооперативам были выданы микрокредиты на сумму 995,4 млн тенге. Из них пять СПК получили господдерж­ку на развитие мясного животноводства, 38 – по молочному направлению, один – по птицеводству, пять – на приобретение оборудования для переработки. Кроме того, из средств местного бюджета шести кооперативам был предоставлен лизинг на сумму 311,3 млн тенге.

В прошлом году 36 кооперативов получили кредиты на сумму 902,8 млн тенге, в том числе три СПК – на 82,6 млн тенге за счет револьверных средств предыдущего года. Из них 17 заявок предусмат­ривают приобретение перерабатывающего оборудования, 11 – лизинг техники и оборудования. В текущем году прокредитованы 14 СПК на общую сумму 348 млн тенге, в том числе пять – на лизинг и четыре – на приобретение техники и оборудования.

Всего в рамках программы из запланированных на этот год 5,5 млрд тенге выделено 40%, или 2,2 млрд тенге. Благодаря чему начата реализация 66 новых проектов, из них 10 – по переработке сельскохозяйст­венной продукции. Семь направлены на развитие других направлений малого предпринимательства, 26 кредитов будут использованы на приобретение в лизинг сельхозтехники и оборудования.

Через информационную сис­тему микрокредитования и лизинга, внедренную в прошлом году, принят 151 проект от индивидуальных предпринимателей и восемь проектов – от кооперативов.