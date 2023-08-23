Муравьи из Италии пытались тайно "проникнуть" в Казахстан (видео)

В аэропорту города Алматы задержали посылку из-за рубежа с насекомыми, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов Министерства финансов Казахстана.

Скриншот с видео КГД

Подозрительная коробка привлекла внимание сотрудников таможенного поста «Жетiсу» ДГД в международном аэропорту Алматы.

В посылке из Италии вместо кондитерских изделий оказались 7 пробирок и 22 пластиковых контейнера с живыми насекомыми, предположительно, муравьями.

«По пункту 2.6 решения коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 года дикие живые насекомые по коду ТН ВЭД из группы 01 входят в перечень товаров с разрешительным порядком ввоза на таможенную территорию Евразийского экономического союза. Незаконный ввоз живых насекомых без разрешительных документов в Казахстан пресечен», – обосновали в КГД.

Уполномоченному госоргану предстоит принять процессуальное решение по посылке с муравьями.