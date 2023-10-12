Муж до смерти избил жену в Карагандинской области

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В Карагандинской области мужчина до смерти избил свою жену. О трагическом случае сообщила пользователь Facebook Айнур Балакешова, передает корреспондент Kazpravda.kz.

По ее словам, мать двоих детей избил ее муж.

"Когда 10-летний сын был у бабушки, а 13-летняя дочь сидела в комнате, муж избил женщину в квартире. От полученных травм она скончалась", – написала она.

За комментарием редакция Kazpravda.kz обратилась в департамент полиции Карагандинской области.

"11 октября около 01.00 в УП Абайского района Карагандинской области поступило сообщение, что в городе Абай в квартире одного из многоэтажных домов обнаружен труп женщины с признаками насильственной смерти. При выезде на место следственно-оперативной группы факт подтвердился. В указанной квартире находился труп 34-летней женщины с множественными травмами различной степени тяжести. Установлен подозреваемый – 35-летний супруг погибшей", – сообщили в полиции.

По данным пресс-службы, мужчина дал признательные показания, пояснив, что из-за возникших неприязненных отношений нанес жене телесные повреждения.

"Ведется досудебное расследование по части 3 статьи 106 УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Назначены соответствующие экспертизы. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания", – добавили в ДП.