Мужчина открыл стрельбу из окна многоэтажки в Алматы: видео

В Алматы, в одном из многоэтажных домов Ауэзовского района, мужчина открыл огонь из окна своей квартиры, передает Кazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz

Как сообщили в пресс-службе ДП Алматы, жители района вызвали полицию, услышав во дворе звуки стрельбы из автоматического оружия.

По предварительным данным, один из жильцов многоэтажного жилого дома из окна открыл огонь, предположительно в воздух.

На сообщение первыми отреагировали патрульные и полицейский спецназ.

Они задержали 64-летнего мужчину. Как выяснилось, будучи в состоянии алкогольного опьянения, он подошел к окну и начал стрелять из зарегистрированного на его имя охотничьего ружья.

Пострадавших в результате стрельбы нет. Правовая оценка его действиям будет дана в ходе расследования.

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