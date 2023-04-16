Мужчина открыл стрельбу из окна многоэтажки в Алматы: видео

В Алматы, в одном из многоэтажных домов Ауэзовского района, мужчина открыл огонь из окна своей квартиры, передает Кazpravda.kz.
Как сообщили в пресс-службе ДП Алматы, жители района вызвали полицию, услышав во дворе звуки стрельбы из автоматического оружия.
По предварительным данным, один из жильцов многоэтажного жилого дома из окна открыл огонь, предположительно в воздух.
На сообщение первыми отреагировали патрульные и полицейский спецназ.
Они задержали 64-летнего мужчину. Как выяснилось, будучи в состоянии алкогольного опьянения, он подошел к окну и начал стрелять из зарегистрированного на его имя охотничьего ружья.
Пострадавших в результате стрельбы нет. Правовая оценка его действиям будет дана в ходе расследования.
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