Мужчина погиб при взрыве неизвестного вещества в Акмолинской области

В Акмолинской области при взрыве неизвестного вещества погиб мужчина, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям региона.

14 августа в селе Тайтобе Целиноградского района на территории частного жилого дома при сортировке привезенного угля произошел взрыв неизвестного предмета без последующего разрушения.

В результате на месте погиб хозяин дома 1981 года рождения, с колото-резаными ранами госпитализированы в больницу №2 города Нур-Султана брат хозяина – мужчина 1977 года рождения и несовершеннолетний сын брата 2018 года рождения.

Сотрудники полиции проводят следственные оперативные мероприятия.

Опубликованная ранее в СМИ информация о хлопке газовоздушной смеси позже не подтвердилась.

Выезжали 12 сотрудников и 4 единицы техники ДЧС и спасательно-оперативной группы.