Мужчина получил условный срок за отобранное у сына наследство в Шымкенте

Прокуратура Шымкента выявила факт незаконного владения долей наследственного имущества ребенка, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу госоргана

Установлено, что отец, оформив имущество умершей жены, незаконно присвоил долю, предназначенную для ребенка.

«По иску прокуратуры судом нотариальные действия признаны незаконными, права несовершеннолетнего восстановлены. Отец привлечен к уголовной ответственности по части 3 уголовной статьи «Мошенничество». Судом назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года», – отметили в госоргане.