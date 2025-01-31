Мужчина получил условный срок за отобранное у сына наследство в Шымкенте

Суд
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Права несовершеннолетнего защищены

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Прокуратура Шымкента выявила факт незаконного владения долей наследственного имущества ребенка, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу госоргана

Установлено, что отец, оформив имущество умершей жены, незаконно присвоил долю, предназначенную для ребенка. 

«По иску прокуратуры судом нотариальные действия признаны незаконными, права несовершеннолетнего восстановлены.  Отец привлечен к уголовной ответственности по части 3 уголовной статьи «Мошенничество». Судом назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года», – отметили в госоргане. 

#суд #ребенок #отец #наследство

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