Мужчина стрелял на свадьбе в Туркестанской области

Полицейские привлекли к ответственности молодожена и его друзей, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиа-портал МВД

Фото: Kazpravda.kz

Как сообщается, в ходе проведения мониторинга соцсетей внимание полицейских привлекло видео с молодежью на свадебном торжестве. На кадрах видео молодые люди стреляли в небо из неустановленного оружия, а водители кортежа нарушили ПДД и создали аварийную ситуацию.

Выяснилось, что инцидент произошел в Сайрамском районе. По словам 19-летнего жителя, стрелявшего на видео, предметом в его руке оказался сигнальный пистолет.