Мужчина стрелял на свадьбе в Туркестанской области

Полицейские привлекли к ответственности молодожена и его друзей, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиа-портал МВД
Как сообщается, в ходе проведения мониторинга соцсетей внимание полицейских привлекло видео с молодежью на свадебном торжестве. На кадрах видео молодые люди стреляли в небо из неустановленного оружия, а водители кортежа нарушили ПДД и создали аварийную ситуацию.
Выяснилось, что инцидент произошел в Сайрамском районе. По словам 19-летнего жителя, стрелявшего на видео, предметом в его руке оказался сигнальный пистолет.
«На молодого человека составили административный протокол по ч. 1 ст. 485 КоАП РК «Неправомерное применение оружия». Также были установлены личности водителей, нарушивших ПДД. На водителя Toyota Camry составлен адмпротокол по ч. 1 ст. 606 КоАП РК. В отношении водителя Hyundai Santa Fe приняты меры по ч. 1 ст. 606, ч. 1 ст. 603 и ч. 2 ст. 590 КоАП РК. Также водитель Mercedes Benz привлечен по ч. 1 ст. 606 КоАП РК», — говорится в официальном сообщении департамента полиции.