Мужчину без сознания нашли в дрейфовавшей по реке лодке в Житикаре

Спасатели города Житикары привели в чувство рыбака и доставили на берег, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента по чрезвычайным ситуациям Костанайской области.

Фото: пресс-служба ДЧС Костанайской области

Лодку с мужчиной без признаков жизни, дрейфующую вблизи верхней плотины на реке Шортанды, заметили 11 июня горожане. В 10:28 сигнал о помощи поступил спасателям Житикары.

Сотрудники подразделения оперативно-спасательного подразделения города обнаружили резиновую лодку в 100 метрах от берега в камышах.

«Спасатели вплавь обогнули густую растительность и подплыли с другой стороны берега. Один из спасателей взобрался на лодку, другой, оставаясь в воде, держал ее на плаву.

Как выяснилось, во время рыбалки житикаринцу стало плохо, и он не смог добраться до берега. Рыбака привели в чувство.

На нем не было спасательного жилета, а в лодке – емкости для откачивания воды (ведерко или черпак)», – рассказали в ДЧС.

В 11:00 мужчина 1991 года рождения уже был на берегу. К тому времени подоспели службы экстренного реагирования Житикары, которых заранее вызвали спасатели.

Пострадавшего передали скорой помощи.