Мужчину подозревают в убийстве знакомой в Алматы

Подозреваемого в убийстве женщины задержали в Алматы, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города.

Фото: kazpravda.kz

Преступление совершено в Туркибском районе Алматы.

По данным пресс-службы, 47-летний мужчина в ссоре на почве ревности нанес ножевое ранение своей знакомой и скрылся.

"Спустя несколько часов он был задержан сотрудниками отдела полиции при УП Турксибского района. В порядке ст. 128 УПК РК подозреваемый водворен в ИВС", – сообщили в департаменте.

Иная информация по уголовному делу, зарегистрированному по ст. 99 УК РК, в соответствии с требованиями ст. 201 УПК РК, разглашению не подлежит.