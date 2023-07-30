Мужчину зажало деревом упавшим на автомобиль в Уральске
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Сагимбаева Баян
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Дерево упало на автомобиль с водителем, передает Кazpravda.kz со ссылкой на «Мой ГОРОД».
По информации ДЧС ЗКО инцидент произошел 29 июля, около 16:00.
Возле дома по улице Гагарина 2/5, на автомобиль упало дерево. Внутри машины находился водитель, который оказался зажатым. На место выехал оперативно-спасательный отряд.
Прибывшие сотрудники экстренной службы распилили дерево, мужчина успел выбраться до их приезда.