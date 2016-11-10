Мужчины-прокуроры не будут вести дела жертв сексуального насилия – Асанов

В Казахстане перестанут допускать мужчин-прокуроров к расследованию дел о сексуальном насилии над женщинами. Соответствующее поручение дал Генеральный прокурор Жакип Асанов, передает корреспондент Kazprvada.kz
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Данное поручение Генпрокрурор РК дал после обращения лидера общенационального движения "Не молчи" Динары Смаиловой.
"За четыре месяца проекта "Не молчи" мы получили множество писем от пострадавших, которые говорят о том, что со стороны следственных органов и медэкспертов идет множество нарушений. Сложность в том, что жертвы работают одни, без адвокатов и защитников, в то время как у преступников всегда есть адвокаты, которые консультируют и дают юридические советы своим клиентам. И получается, что правоохранительные органы на стороне преступников. Жертвы сексуального насилия рассказывали, как некорректно их допрашивали полицейские. Везде работают одни мужчины", – рассказала Динара Смаилова.
Данную информацию Жакип Асанов принял к сведению и дал незамедлительное поручение областным прокурорам.
"Сидя здесь, мы не знаем о том, что творится на местах. И МВД не знает, ни один прокурор, начальник ДВД области нам не позвонит и эти проблемы не расскажет. Нужно выработать рекомендации, как защищаться потерпевшему. Нам нужно помогать людям, как правильно отстаивать свои права. По этим делам мы будем назначать процессуального прокурора-женщину. Скорректируем штатное расписание и назначим специального прокурора-женщину с характером, с харизмой. Вся область должна знать, что есть специальный прокурор, который отстаивает их права. Женщин у нас достаточно, если их нет, надо их принимать на работу. Это срочные вещи, на которые нужно реагировать быстро", – сказал глава надзорного органа РК.
Также Жакип Асанов потребовал от областных прокуроров список дел жертв сексуального насилия и в течение недели разобраться с ними.
"Нужно перестать давать такие дела мужчинам. Нужно один раз брать показания и все, больше не мучить людей. Оформить данное поручение в виде приказа, за неисполнение будем наказывать", – резюмировал Генпрокурор.
Напомним, ранее Асанов озвучил
число детей-жертв насилия, заместитель Генерального прокурора РК рассказал
о профилактических мерах борьбы с насилием.