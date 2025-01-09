МВД изъяло оборудование у 20 мошенников

Полиция совместно с отечественными операторами сотовой связи пресекает неправомерное применение устройств sim-box, используемых при совершении мошенничества на территории страны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на новостной портал МВД

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Отмечается, что для звонков казахстанцам по различным мессенджерам интернет-мошенники зачастую используют устройства sim-box. Оно позволяет преступникам находиться в любой точке мира и осуществлять звонки внутри национальных операторов сотовой связи. Для этого само оборудование должно находиться в стране и использовать трафик местной мобильной связи.

«В целом по итогам прошедшего года по стране изъято 40 устройств sim-box, задержано 20 лиц, оказавших содействие мошенникам. В семи случаях задержанными были жители СНГ. С начала 2025 года уже задержано двое лиц, у которых изъято три устройства sim-box в Карагандинской области. Работа по пресечению неправомерной деятельности устройств sim-box продолжается и находится на постоянном контроле ведомства», — отметил начальник департамента по противодействию киберпреступности МВД Жандос Сүйінбай.

Ранее сообщалось, как именно мошенники используют SIM-боксы для обмана казахстанцев.