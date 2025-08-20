Фото: Polisia.kz

В международном аэропорту Алматы сотрудники по противодействию наркопреступности совместно с КНБ и таможенным постом «Жетісу» задержали 42-летнего иностранца, прибывшего рейсом «Пхукет - Алматы», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

При досмотре его багажа обнаружили 6 пакетов высушенной марихуаны общим весом более 3 кг.

«По предварительным данным, задержанный согласился перевезти посылку за денежное вознаграждение из Таиланда, не проверяя содержимое, получив ее от неизвестных в Бангкоке. По данному факту проводится досудебное расследование», – сообщил и.о. председателя комитета по противодействию наркопреступности МВД Данияр Мейрхан.

Также в МВД напомнили, что перевозка чужих посылок может привести к уголовной ответственности, включая лишение свободы на длительный срок.

«Призываем граждан проявлять бдительность и не становиться участниками незаконного оборота наркотиков», – говорится в обращении ведомства.

Ранее стало известно, что в правила применения разрешительной системы автоперевозок в международном сообщении внесли изменения. Так, в Минтранспорта разработали новый порядок распределения иностранных разрешений, который предусматривает выдачу иностранных бланков разрешений казахстанским перевозчикам без каких-либо ограничений.