О новых уловках мошенников предупредило казахстанцев Министерство внутренних дел, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт МВД.

Как отмечают в ведомстве, в последнее время участились случаи мошеннических звонков под видом сотрудников полиции и других правоохранительных органов, с использованием подменных номеров, схожих с абонентскими номерами казахстанских операторов сотовой связи. Мошенники, представляясь дознавателями или следователями, сообщают, что по факту якобы оформленного онлайн-кредита в отделение полиции обратились родственники или знакомые граждан. Для уточнения данных преступники предлагают гражданам сообщить информацию о счетах, а также персональную информацию – ФИО, ИИН и т.д.

Известны случаи, когда граждане под давлением мошеннических манипуляций устанавливали на свои устройства приложения, предназначенные для удаленного доступа. Все эти действия направлены преступниками на получение доступа к банковским картам и депозитам потенциальных жертв с дальнейшим переводом с них денег либо оформления кредита.

КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ МОШЕННИКОВ

Если вам поступил подобный звонок от якобы сотрудника банка или полиции, рекомендуется положить трубку и связаться с банком для уточнения подробностей. Необходимо помнить, что ни полиция, ни сотрудники банка никогда не просят подтвердить данные о банковских счетах или персональные данные.

Ни под каким предлогом не передавайте третьим лицам, кем бы они не представлялись – сотрудниками банков, их служб безопасности, правоохранительных органов и т.д., персональные данные, реквизиты карточных счетов, SMS-коды, поступившие на ваш абонентский номер из банка.

Для обеспечения защиты своих банковских счетов необходимо придерживаться элементарных мер безопасности:

– регулярно производить смену паролей, которые должны быть сложными;

– подключить все системы безопасности, существующие в платежных системах: SMS подтверждения, контроль IP-адреса, 3D-secure и т.д.

Если вы стали жертвой мошеннических действий с использованием информационно-коммуникационных технологий, необходимо незамедлительно позвонить в банк и заблокировать свои счета, а также обратиться в отдел полиции по месту жительства.

ЧТО ДЕЛАЕТСЯ ДЛЯ БОРЬБЫ С ЭТИМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ

По ряду причин, в том числе из-за трансграничности, раскрыть и расследовать интернет-мошенничество не всегда быстро и просто. Как правило, при совершении таких преступлений используются банковские счета и карты, оформленные на третьих лиц, а также подложные абонентские номера. Для обналичивания похищенных денежных средств используются подставные лица.

С учетом развития онлайн рынка и услуг, а также роста IT-правонарушений, МВД принимается комплекс различных мер по их предупреждению, раскрытию и расследованию. Принята программа по противодействию уголовным правонарушениям, совершаемым в сфере информатизации и связи, а также с использованием информационных технологий.

В прошлом году была увеличена штатная численность подразделений по борьбе с киберпреступностью, в территориальных органах полиции созданы специализированные следственно-оперативные группы по раскрытию и расследованию интернет-мошенничеств. В результате за три месяца текущего года количество зарегистрированных интернет-мошенничеств в сравнении с аналогичным периодом прошлого года снизилось на треть (на 34%), отметили в МВД.

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