На автодорогах по направлениям Астана – Щучинск и Астана – Темиртау электронные информационные табло с ограничениями скорости имеют законную силу. В связи с этим Министерство внутренних дел призывает водителей строго соблюдать временные ограничения, сообщает Polisia.kz.
"Граждане направили множество обращений по поводу административных штрафов за несоблюдение ограничений скорости на трассах Астана – Щучинск и Астана – Темиртау. В этой связи МВД напоминает: дорожные информационные табло за пределами города являются полноценными электронными знаками в соответствии с законодательством", - говорится в сообщении МВД.
Они отображают актуальные ограничения скорости в зависимости от погодных условий – туман, гололед, сильный дождь, а также при проведении дорожных работ или в случае ДТП. Ограничения, указанные на табло, обязательны к соблюдению.
— Основной источник информации на трассе — это дорожные знаки, указанные на табло, поэтому просим внимательно их отслеживать. Временные ограничения скорости вводятся для обеспечения безопасности всех участников дорожного движения. Нарушения фиксируются автоматическими камерами, работающими круглосуточно и в любую погоду. Главная цель введения временных ограничений скорости — сохранение жизни и здоровья граждан. МВД призывает всех водителей ответственно относиться к соблюдению правил дорожного движения, учитывать погодные условия, следить за дорожными знаками и своевременно реагировать на изменения дорожной обстановки. Берегите себя и своих близких, — отметила старший инспектор по особым поручениям КАП МВД РК Актоты Боранова.