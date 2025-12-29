МВД отреагировало на жалобы граждан по поводу штрафов за превышение скорости

Автодороги
98

На автодорогах по направлениям Астана – Щучинск и Астана – Темиртау  электронные информационные табло с ограничениями скорости имеют законную силу. В связи с этим Министерство внутренних дел призывает водителей строго соблюдать временные ограничения, сообщает Polisia.kz.

Фото: Polisia.kz

"Граждане направили множество обращений по поводу административных штрафов за несоблюдение ограничений скорости на трассах Астана – Щучинск и Астана – Темиртау. В этой связи МВД напоминает: дорожные информационные табло за пределами города являются полноценными электронными знаками в соответствии с законодательством", - говорится в сообщении МВД.

Они отображают актуальные ограничения скорости в зависимости от погодных условий – туман, гололед, сильный дождь, а также при проведении дорожных работ или в случае ДТП. Ограничения, указанные на табло, обязательны к соблюдению.

— Основной источник информации на трассе —  это дорожные знаки, указанные на табло, поэтому просим внимательно их отслеживать. Временные ограничения скорости вводятся для обеспечения безопасности всех участников дорожного движения. Нарушения фиксируются автоматическими камерами, работающими круглосуточно и в любую погоду. Главная цель введения временных ограничений скорости — сохранение жизни и здоровья граждан. МВД призывает всех водителей ответственно относиться к соблюдению правил дорожного движения, учитывать погодные условия, следить за дорожными знаками и своевременно реагировать на изменения дорожной обстановки. Берегите себя и своих близких, — отметила старший инспектор по особым поручениям КАП МВД РК Актоты Боранова.

 

#МВД #дороги #скорость

Популярное

Все
Подозреваемого в совершении тяжких преступлений экстрадировали из Грузии
Победы, звезды и рекорды: какие события порадовали казахстанцев в 2025 году
Бой Жалгаса Жумагулова за чемпионский пояс завершился досрочно
Politico назвал лауреатов антинаград 2025 года
Пентагон тратит $77 млн на дрессировку дельфинов каждый год
Мощный шторм обрушился на Финляндию
Беспилотное такси будет ездить по столичным улицам
Зампреда АРРФР освободили от должности
Алмазбек Атамбаев лишен государственных наград Кыргызстана
Туроператоров будут субсидировать за каждого иностранного туриста
Повышение пенсий и пособий: что предусмотрено бюджетом в 2026 году
В Мексике поезд сошел с рельсов, есть жертвы
Утверждена Концепция развития АНК до 2030 года «Единство в многообразии»
Казахстанские санатории на Иссык-Куле обрели статус отелей
Господдержка туризма станет адресной: Мажилис рассматривает новый законопроект
Казахстанская ученая доказала противодиабетические свойства цикория
Первый в мире конвертоплан совершил полет в Китае
Антигололёд без соли: новые решения в РК
День армейской авиации отмечают сегодня в Казахстане
Верховный Суд подвёл итоги за 2025 год
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
Стоит ли лишать свободы за все экономические преступления?
«Я казах от земли...»
Важный выбор студентов
Свет и тепло в каждом доме: Казахстан отмечает День энергетика
Информация о досрочной выплате январских пенсий в декабре – фейк
Зимнее солнцестояние 2025: самая длинная ночь в году позади
Мастер высокого напряжения: 37 лет верности свету
Путин встретился с первым президентом Казахстана Назарбаевым
Плац-концерт прошел в честь юбилея Бауыржана Момышулы
Возврат активов: 7,5 млрд тенге направили на медучреждения в Балхаше
Новоселье под Новый год
Набрал штрафов почти на миллион!
Вторая жизнь пластика
Труд – это шанс на новую жизнь
Лист ожидания – шанс на спасение
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Стипендии повысили студентам в Казахстане
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Ключевой ориентир – человекоцентричность
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
Как лечить ОРВИ и грипп у детей: столичный врач обратилась к родителям
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
В ВКО фотоловушки сняли галерею «портретов» обитателей тайги
О погоде в Казахстане на 2-4 декабря сообщили синоптики
Президент Ирана прибыл в Акорду
Водитель из Талдыкоргана установил шокирующий антирекорд по ПДД
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Завершена реконструкция автодороги Кызылорда – Жезказган
Жители села Шамши Калдаякова активно участвуют в преобразованиях
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
Вооружённые Силы РК приведут в высшую степень боеготовности в связи с началом нового учебного года
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
Партию «запрещёнки» пытались доставить в уральскую колонию

Читайте также

Антигололёд без соли: новые решения в РК
В семи областях закрыли дороги из-за непогоды
Новые пункты пропуска «Казыгурт» и «Темир-баба» открыли на …
Полицейские спасают застрявших в снегу на трассах Жамбылско…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]