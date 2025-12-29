На автодорогах по направлениям Астана – Щучинск и Астана – Темиртау электронные информационные табло с ограничениями скорости имеют законную силу. В связи с этим Министерство внутренних дел призывает водителей строго соблюдать временные ограничения, сообщает Polisia.kz .

Фото: Polisia.kz

"Граждане направили множество обращений по поводу административных штрафов за несоблюдение ограничений скорости на трассах Астана – Щучинск и Астана – Темиртау. В этой связи МВД напоминает: дорожные информационные табло за пределами города являются полноценными электронными знаками в соответствии с законодательством", - говорится в сообщении МВД.

Они отображают актуальные ограничения скорости в зависимости от погодных условий – туман, гололед, сильный дождь, а также при проведении дорожных работ или в случае ДТП. Ограничения, указанные на табло, обязательны к соблюдению.